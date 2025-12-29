Советник ОПУ Михаил Подоляк и журналистка Галина Остаповец

Могут ли ВСУ могут уйти с Донбасса, какие страны готовы прислать свои войска в Украину после окончания войны и кто будет финансировать армию мирного времени — в интервью Новини.LIVE рассказал советник ОП Михаил Подоляк.

В первой части интервью читайте о том, согласится ли Россия на мирный вариант договора, который едва ли не впервые между собой согласовала Украина, РФ и Европа и что будет, если Путин снова скажет "нет" миру.

Что же будет с территориями? Правда ли, что мы можем уйти с Донбасса в обмен на определенную буферную экономическую зону там и что будет с оккупированным югом?

— В рамках переговорного процесса можно обсуждать любые сценарии. Но пока Президент фиксирует четкую позицию.

Есть сценарий №1 — стоим там, где стоим.

Все, это временно оккупированные территории, линия разграничения, ну и дальше, безусловно, мониторинговые миссии, кто-то должен контролировать, чтобы не было нарушений и так далее.

Это оптимальный сценарий для заморозки войны, выхода из горячей фазы войны с последующими переговорами.

Другие сценарии — это то, что обсуждается. Их нет. Это выход России с каких-то территорий. Например, с юга. Но опять же, Россия не хочет никуда выходить.

Президент готов все обсудить, это очевидно. И как только вы говорите, мы готовы это обсудить, Россия говорит нет, мы хотим все.

За счет обсуждения сценариев, Президент в рамках переговорного процесса показывает, что Россия не примет ни одного варианта, пока не будет чувствовать давления.

Но мы готовы обсуждать. На сегодняшний день нет формулы, но Президент настаивает на двух вещах.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Первое, для нас оптимальным является остановка на стоим там, где стоим. Это линия разграничения, фиксация отвода тяжелого оружия, но это все уже тактически надо проговаривать, если такая формула будет принята.

И безусловно там должен кто-то стоять между субъектами и нами, и так далее.

Другая формула — это... Я даже не совсем понимаю другую формулу, собственно, какой она есть. Должны что-то отдать России, зафиксировать за ними? На это никто не пойдет. Но в любом случае, если территориальные вопросы будут касаться буферных зон, опять же, это только обсуждается... Если будет такой сценарий — тогда это референдум.

Обсуждается ли вариант, что Россия уходит с нашего юга и Харьковской области?

— Обсуждается вариант, что Россия должна уйти из всех областей Украины, где даже она по километру имеет. Было желательно, что она ушла из Луганщины, Донетчины и Крыма. А Россия настаивает, что должна контролировать области, которые вписала себе в свои несуществующие конституции.

Но еще раз подчеркиваю: мы с вами заходим туда, чего еще нет.

Есть согласованные позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов, это те 20 пунктов, о которых мы говорим и о которых сказал Президент. Но нет позиции России.

Ну то есть она есть, если сделать ссылку на слова Путина. Мол, мы вам полтора года назад предлагали отдать все. И за эти полтора года мы на полпроцента прошлись по вашей территории, потеряли 250 тысяч плюс людей (условно говорю, раненые, убитые и так далее), никуда не прошли, но мы настаиваем на этих условиях.

И все.

Хотя многие в России понимают, что военным путем они не смогут никуда продвинуться. У них есть только один инструмент давления на Украину и это массовое убийство гражданского населения и уничтожение критической инфраструктуры.

Чем они активно занимаются в последние недели и месяцы. Относительно численности ВСУ мирного времени в 800 тысяч человек. Кем должны быть эти люди и какой должна быть их зарплата?

— Думаю, это все будет прописано уже дополнительно. Опять же вопрос - кто финансирует? Это большой объем денег. До начала полномасштабного вторжения численность армии составляла 250-300 тысяч. Россия провела эффективную, я сейчас с сарказмом говорю, демилитаризацию Украины, поэтому армии должно быть 800 тысяч. Дополнительно это еще ракетные и беспилотные производства. Более того, в Украине должны быть ракеты средней и малой дальности в большом количестве. Это неплохо.

93 ОМБр "Холодный Яр". Фото: ФБ/93 ОМБр "Холодный Яр"

"Демилитаризация" в российском понимании этого слова.

Кто будет это финансировать?

— Мы считаем, что это армия сдерживания и бронесилы сдерживания по восточной границе. В этом должна быть заинтересована вся Европа, а инвестиции должны быть общими.

И тогда понятно, что это будет совсем другой формат, это будет совсем другое финансирование, контракты финансирования. Но итоговая формула будет после согласования с нашими европейскими партнерами.

Безусловно, это должна быть профессиональная армия, то есть люди должны туда подписывать контракты за неплохие деньги, да. Они должны в это вкладываться и так далее и это большой объем инвестиций.

Наша армия должна быть полностью интегрирована в общеевропейскую, скажем так, условно в общеевропейские вооруженные силы. Только они будут охранять восточную границу в рамках программы сдерживания России.

Военные контингенты — сняты с повестки дня?

— Это вопрос не на уровне Соединенных Штатов, разумеется, это вопрос на уровне Европы. Думаю, в Европе он будет продолжать дебатироваться, ведь в рамках гарантий безопасности есть двусторонние форматы, в том числе с Соединенными Штатами, и есть многосторонние форматы с Европой, где говорится о том, что территория Украины — это территория сдерживания России. Условно, восточная граница — граница сдерживания России.

Безусловно, Украина не должна нести самостоятельную ответственность за эту территорию с точки зрения сдерживания России. Здесь должно быть присутствие других наших партнеров. Все, точка.

Есть страны, которые это понимают и готовы в этом принимать участие. Но вопрос в том, что у них тяжелые дискуссии. Почему?

Ну, потому что они не хотят воевать.

— Даже не в этом дело. Первое, они привыкли к другому типу жизни. Им кажется, что война — это какая-то абстракция. Это Украина там где-то воюет, а мы здесь живем и работаем.

Второе, они напуганы, ведь они немного иначе выглядят, чем в середине 20-го века. Я так деликатно скажу. Они считают, что надо интеллигентно вести себя и если тебя бьют по левой щеке, то надо, наверное, дать еще и правую, а потом дать еще раз левую. И тогда это все закончится.

А третье, очень активно работает российская пропаганда. Она объясняет избирателю, смотрите, а зачем вам туда заходить? Россия же сегодня что делает? Она устами Путина заявляет о готовности предоставить юридические гарантии Европе о ненападении.

Кстати, это такой интересный пункт.

— А на какого слушателя это рассчитано? И какой надо иметь интеллект, чтобы на это серьезно реагировать? Ведь даже в нацистской Германии в свое время, до начала Второй мировой, вряд ли в Конституции было написано, что мы нападем на всех, будем убивать и построим Аушвиц, чтобы уничтожить в неволе евреев.

Трагедия в Буче. Фото: Новини.LIVE

Поэтому зачем об этом россияне говорят — я не понимаю. Ведь они проигрывают войну и в любом случае будут платить. Срока давности нет. Исторически эту войну они уже проиграли и будут нести ответственность — финансовую, репутационную и юридическую.

Чтобы там они о себе не думали, россияне подолгу не умеют играть, они всегда распадаются.

Но еще раз возвращаясь к контингентам. Первое, Украина не должна нести бремя сдерживания России на своих плечах. У нас должны быть партнеры, а Соединенные Штаты в рамках своей новой стратегии национальной безопасности четко говорят, что они хотят уменьшить свое присутствие в Европе. То есть занимайтесь сами.

Таким образом возникает вопрос, кто будет все финансировать, кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России.

Должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы, которые. Великобритания.

Франция, Германия?

— Франция, Германия, да. Турция также говорит о том, что готова. Потому что для них важно исключить повторение бизнес и экономических проблем в акватории Черного моря.

И вообще эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина, во-первых, будет максимально быстро двигаться в европейском направлении и не теоретически, как это у нас было в последние 10-15 лет. А практически и логистически, а Европа будет переосмысливать стиль жизни, в котором они сегодня живут.

То есть он будет более аскетичный, милитаристский и антироссийский стиль.

Так с какими итогами мы входим, собственно, в 26-й год и верите ли вы в мирное соглашение в следующем году?

— Я верю в то, что Президент Украины активно работает над остановкой войны. У него есть способности это делать и понимание, как это сделать. Я верю, что у нас есть большое количество надежных друзей, несмотря на все внутренние и внешние проблематики.

Я верю в то, что Россия сильно ненавидит Украину, и она точно не будет останавливать войну против нас, пока ее к этому не заставят. Более того, я верю, что Россия - это максимально ненужная современной цивилизации страна, и поэтому она держится за жизнь за счет убийства других.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Что касается мирного соглашения, вряд ли в таком, к сожалению, виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. Оно должно быть в любом случае. Это санкции, милитарка и так далее.

Но как итог, то субъектность Украины, опять же, на сегодняшний день намного выше, чем даже год назад. На много выше. Да, мы находимся в определенной психологической яме, это очевидно, четыре года войны, но, в принципе, на сегодня субъектность без сомнения — на Украине. Мы даже сами еще этого не осознаем.

И Россия подсознательно понимает, что зашла не туда и выйти отсюда с какой-то победой, как они думают, не получится. Ситуативно они могут заморозить войну на определенных условиях, но они тотально проиграли.

Какой будет послевоенная Украина и как вернуть обратно домой миллионы украинцев?

— Минимизация административных функций государства, либерализация законодательства, прежде всего, налогового, максимальная прозрачность и открытость максимальная. Люди будут возвращаться, если будут понимать, что здесь есть гарантированные правила.

Это ключевое.

То есть, если вы провели какие-то инвестиции, они должны быть гарантированы, чтобы к вам никто не приходил и не открывал уголовные дела.

Это очевидные вещи.

Поэтому стабильные правила, независимая судебная система, ощущение справедливости в случае обращения к соответствующей вертикали... Это все приведет сюда много людей.

Ну и кроме того, репутационно, если будет понятно, что Россия никогда больше сюда не заходит, а она не зайдет, если будет правильно построено то, чем занимается сегодня Президент Зеленский, архитектура послевоенной безопасности Европы и Украины... Если люди будут понимать, что будут жить в стране, которая репутационно выглядит максимально эффектно — они сюда вернутся.