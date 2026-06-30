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Главная Новости дня Около 18 % участников НМТ не сдали тест: снизят ли проходной балл

Около 18 % участников НМТ не сдали тест: снизят ли проходной балл

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Дата публикации 30 июня 2026 08:26
Сколько абитуриентов не преодолели минимальный порог НМТ: оценка МОН
Ученики сдают НМТ. Фото: Грунт

Около 18 % абитуриентов в этом году не смогли набрать минимальное количество баллов на национальном мультипредметном тесте, что соответствует тенденциям предыдущего года. Несмотря на сложность экзаменов, в Министерстве образования и науки и в экспертных кругах считают недопустимым снижение проходного балла до 130 баллов для медицинских, юридических и дипломатических специальностей из-за высокой общественной ответственности этих профессий.

Новини.LIVE расскажут, как чиновники и эксперты отреагировали на провальные результаты НМТ в 2026 году.

В Украине 18% учащихся не смогли сдать НМТ даже на минимальный балл

Нынешняя статистика успеваемости на национальном мультипредметном тесте продемонстрировала стабильность по сравнению с предыдущим годом. Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в комментарии журналистке «Новости.LIVE» Галине Остаповец, количество абитуриентов, не справившихся с минимальными требованиями тестирования, остается на уровне прошлых показателей.

«Насколько мне известно, в этом году этот показатель не превышает показатели прошлого года. То есть он находится в пределах прошлогодних показателей. Это, мне кажется, до 18%», — отметил чиновник.

В то же время в обществе развернулась дискуссия о возможном смягчении правил отбора на государственную форму обучения. Против инициативы снизить установленный проходной барьер со 150 до 130 баллов для ряда престижных направлений категорически выступила бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич. В эфире День.LIVE она подчеркнула, что жесткие требования предъявляются только к будущим юристам, дипломатам и медикам, поскольку эти профессии требуют высочайшей квалификации.

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По мнению эксперта, любые изменения условий в разгар поступления являются нарушением принципа равенства.

«Да, в этом году во время НМТ действительно были очень сложные испытания, но приемная кампания уже идет, и все абитуриенты должны находиться в равных условиях и заранее знать правила. Я считаю, что сейчас менять правила в ходе уже начавшейся вступительной кампании абсолютно неправильно», — убеждена бывшая глава ведомства.

Лилия Гриневич подробно разъяснила логику введения существующих ограничений. Она пояснила, что порог баллов для поступления связан с рисками, которые несут в себе ошибки некомпетентных специалистов в критически важных сферах.

«И нужно помнить, что такое 150 баллов. Этот порог в 150 баллов установлен только для общественно значимых специальностей с высоким конкурсом, которые предполагают, что туда должны поступать лучшие абитуриенты. Потому что это медицина, право, международная деятельность — это фактически специальности, которые предполагают очень большую ответственность за результаты своей деятельности. Ошибки таких специалистов могут обходиться чрезвычайно дорого. И именно поэтому установлен этот порог в 150 баллов. Он установлен не для всех специальностей. Поэтому сейчас, во время вступительной кампании, внезапно снижать порог для этих специальностей представляется несколько странным», — подчеркнула она.

Наряду с этим экс-министр обратила внимание на другой нюанс проведения тестирования, который напрямую влияет на справедливость оценки в условиях военного положения. Она согласилась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем, который ранее указал на существенную разницу в психологическом и физическом состоянии подростков из разных регионов Украины из-за воздушных атак РФ.

«Другая проблема, которую, действительно, и в этом я поддерживаю господина Лубинца, которую он поднял, — это неравные условия сдачи экзаменов. В связи с тем, что, например, те абитуриенты, которые шли сдавать экзамены после ночной атаки в Киеве, конечно, оказались в других условиях и почти не спали всю ночь. В других условиях, чем те, кто сдавал, скажем, во Львове после нормальной ночи, и они смогли выспаться», — резюмировала Лилия Гриневич.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, содержание и правила сдачи Национального мультипредметного теста остаются предметом острых дискуссий. Несмотря на призывы к изменениям, министр образования и науки Оксен Лисовой категорически отвергает инициативу об отмене математики как обязательного предмета, поскольку считает, что ученики должны владеть базовыми знаниями. Также он заявлял, что распространенные в сети слухи о «непосильности» заданий являются искусственными мифами.

В то же время в властных кругах звучат идеи о смягчении тестов. В частности, советник-уполномоченная Ольга Будник допустила возможность введения пересдачи НМТ по математике, однако также выступила против полного исключения дисциплины из перечня обязательных.

НМТ экзамены абитуриент
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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