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Главная Новости дня Обстрелы Сумской и Черниговской областей: есть погибшие и раненые

Обстрелы Сумской и Черниговской областей: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 09:38
Атаки РФ по Сумской и Черниговской областям 18 августа: есть жертвы и разрушения
Полицейская фотографирует последствия взрывов, вызванных нападением РФ. Фото: Нацполиция Украины

Российские оккупационные войска нанесли в ночь на 18 августа 57 ударов по Сумской области и дважды атаковали Черниговскую область. В Сумской области в результате российских обстрелов три человека погибли, ещё трое получили ранения. В Черниговской области в результате ударов снарядами была ранена женщина и уничтожено складское имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины и ГСЧС.

Последствия атак РФ по Сумской и Черниговской областям 18 августа

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 57 ударов по 17 населенным пунктам Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны различных типов.

В Бездрицкой громаде взрыв беспилотника унес жизнь 43-летнего мужчины, а двое местных жителей в возрасте 35 и 40 лет получили ранения.

Сумська область обстріли
Разбитое стекло в здании в результате взрыва в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

В Лебединской громаде в результате прямого попадания БПЛА в грузовой автомобиль получил травмы 38-летний водитель. Трагический случай произошел также в Краснопольской громаде, где 46-летний гражданский поднялся на взрывоопасный предмети погиб от несовместимых с жизнью травм.

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Кроме того, в больнице остановилось сердце 62-летнего мужчины, который был ранен 13 августа во время аналогичной атаки дрона в Лебединской громаде.

Параллельно враг дважды атаковал Корюковский район Черниговской области, где в результате действий оккупантов ранение получила 59-летняя женщина. Из-за падения беспилотников загорелись два хозяйственных здания, сгорело складское сооружение, а также было уничтожено несколько тонн грубых кормов.

Чернігівщина обстріли наслідки фото
Пожар в Черниговской области. Фото: ГСЧС
Чернігівська область обстріли
Пожар в результате атаки РФ в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Также взрывной волной и осколками повреждены комбайн и автокран. Спасатели полностью ликвидировали все очаги возгорания.

Новини.LIVE сообщали, что во время масштабного ночного налета 18 августа Силы обороны сбили 111 вражеских беспилотников из 147, запущенных российскими захватчиками с территории РФ и временно оккупированных районов. В то же время сообщается о попаданиях дронов.

Утренняя атака беспилотников на Киевскую область во вторник, 18 августа, привела к разрушениям гражданской инфраструктуры. В частности, в Броварском районе зафиксированы повреждения частного жилого дома, а также других гражданских объектов.

В то же время в результате очередного обстрела города Изюм в Харьковской области пострадали пять мирных жителей, среди которых ранения получила и 9-летняя девочка. На местах попаданий работают экстренные службы.

Черниговская область Сумская область обстрелы война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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