Обращение Федорова: коррупция угрожает способности Украины воевать

Михаил Федоров. Фото: кадр с видео

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Михаил Федоров после более чем месяца протестов в Украине обратился к обществу с заявлением о необходимости системных изменений в государстве. В своем обращении он затронул вопросы коррупции, кризиса управления, демократического процесса и ответственности власти. По его словам, Украина одновременно противостоит российской агрессии и внутренним вызовам.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Федоров заявил о кризисе управления в Украине

Экс-министр обороны подчеркнул, что в условиях войны страна не может работать в режиме постоянной временности, в том числе и в вопросе управления обороной.

"В стране, которая ежедневно борется за свое существование, оборонная политика не может находиться в режиме временности", — заявил Федоров.

Отдельно он поднял вопрос о проведении выборов в случае затяжной войны. Федоров считает, что Украина должна искать законный и безопасный механизм для возобновления полноценного демократического процесса даже в условиях затяжного противостояния. Он отметил, что при организации выборов необходимо учесть возможность голосования военнослужащих, украинцев за рубежом и жителей прифронтовых территорий, а также гарантировать безопасность избирательного процесса.

Федоров также раскритиковал ситуации, когда при принятии государственных решений профессионализм может уступать место личной лояльности. По его мнению, современное государство должно работать по принципу ответственности за конкретный результат. Значительную часть обращения он посвятил проблеме коррупции. Федоров подчеркнул, что во время войны коррупционные потери напрямую влияют на обороноспособность страны, ведь средства, которые могли бы быть направлены на армию, могут оказаться вне государственных нужд.

"Коррупция во время войны — это не просто финансовая проблема. Это вопрос нашей способности выжить и победить", — подчеркнул он.

По мнению Федорова, одной из главных проблем является системный кризис управления. Он призвал к созданию государственной системы, в которой результат должен быть важнее политической лояльности, а институты — сильнее отдельных людей. Экс-министр также подчеркнул необходимость восстановления доверия между гражданами и государством. По его словам, украинцы готовы выдерживать трудности войны, но ожидают от власти честности, объяснений решений и ответственности за их последствия.

Федоров отметил, что Украина должна выйти из войны не просто как государство, которое выстояло, а как более сильная, справедливая и свободная страна. Он призвал строить систему, в которой власть работает на граждан, а украинцы остаются источником государственной власти.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует покидать государственную службу или переходить в бизнес во время полномасштабной войны. По его словам, после увольнения с должности он получал различные предложения о дальнейшей работе, в том числе от представителей других стран, однако пока не рассматривает возможность перехода в бизнес.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров заявил, что его увольнение могло быть связано с реформированием системы оборонных закупок. По его словам, изменения в работе Министерства обороны могли затронуть интересы влиятельных групп. Федоров утверждает, что из-за этого на него и его команду оказывалось значительное давление.