Обновление мобилизации и НГУ: что предусматривает программа правительства

Заседание правительства. Фото: Сергей Корецкий

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Правительство зарегистрировало в парламенте проект постановления Верховной Рады Украины "О программе деятельности Кабинета министров Украины" (регистрационный № 15521). Программа предусматривает реформу мобилизации, выплаты военнослужащим и создание новых подразделений Национальной гвардии Украины. Теперь соответствующий документ должна утвердить Верховная Рада.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какие изменения планирует внедрить правительство

В планах Кабмина — создать четыре новых подразделения Нацгвардии для участия в боевых действиях, а также Единый авиационный хаб в системе МВД.

Также в числе запланированного:

усовершенствовать воинский учет и систему мобилизации;

усилить защиту прав военнообязанных;

обеспечить защиту прав во время прохождения мобилизации и достойные условия на всех этапах начала службы;

ввести более прозрачную систему карьерного роста и оценки военнослужащих и командиров;

улучшить медицинское, психологическое, продовольственное и социальное обеспечение как для военных, так и для членов их семей;

изменить систему денежного обеспечения и социальных гарантий для защитников Украины.

Кроме того, в следующем году Министерство обороны Украины планирует внедрить систему управления оборонными инновациями.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата от фракции "Батьківщина" Сергея Евтушка сообщало, что Верховная Рада может назначить новых руководителей министерств. Решение о новых кадровых назначениях могут принять уже на этой неделе. По предварительной информации, голосование запланировали на 19 или 20 августа.

Также Новости.LIVE со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого писал о проекте Программы деятельности правительства, который презентовали на заседании Коалиционного совета 13 августа. Этот документ определяет ключевые приоритеты и конкретные задачи Кабмина.