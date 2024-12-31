Новый год — когда будут встречать в разных странах и что делают

Новый год 2025 — когда встречают в разных странах и их традиции
Вскоре мир будет отмечать Новый год 2025. Этот день веками празднуют и с нетерпением ждут люди с различными этнокультурными традициями и религиозными взглядами.
Новини.LIVE рассказывают, когда отмечают Новый год в разных странах мира.
Китай
Китайский Новый год в 2025 году приходится на 29 января. Там дату празднования определяют на основе лунных фаз.
На улицах проходят праздничные процессии, во время которых зажигают множество фонарей. Китайцы верят, что праздник окружен злыми духами, которых отпугивают петардами и фейерверками. Вечером семьи собираются за праздничным столом, а утром родители дарят детям красные конверты с деньгами.
Япония
Традиционное празднование Нового года в Японии начинается 1 января и продолжается до 3 января.
Японцы украшают свои дома композициями из бамбука, сливы и ели, что символизирует достаток, благополучие и любовь.
Накануне Нового года они обязательно посещают храмы, прося у богов счастья и здоровья.
Таиланд
В 2025 году Новый год в Таиланде будет отмечаться с 13 по 15 апреля. В эти дни люди обливаются водой, обмывают статуи Будды и проводят ритуалы чистки.
Это является символом обновления и освобождения от негатива, накопившегося в течение года.
Индия
В Индии Новый год обычно отмечают 1 января, однако в разных регионах страны празднование может происходить в другие даты, в соответствии с индуистским календарем. Один из наиболее популярных праздников — Дивали, который символизирует новое начало.
Также в Индии есть другие новогодние праздники, приходящиеся на разные периоды года:
- Тамильский Новый год в Южной Индии отмечают в середине апреля.
- Вайсаки в Пенджабе празднуют в апреле, это начало нового года по сельскому календарю.
- Нава Варша в Гуджарате празднуют в октябре или ноябре.
Таким образом, в 2025 году новогодние празднования в Индии могут иметь разные даты, в зависимости от региона и традиций.
Эфиопия
В 2025 году Новый год в Эфиопии будет праздноваться 11 сентября.
Празднование включает яркие церемонии, такие как зажигание больших костров, пение, танцы и праздничные обеды. Люди приветствуют друг друга словами "Энкутаташ", что означает "С Новым годом".
Саудовская Аравия
В 2025 году Новый год по исламскому календарю приходится на 26 июля 2025 года.
Однако этот праздник не отмечается так широко, как во многих других странах, поскольку он является больше религиозным, а не культурным.
Израиль
В Израиле Новый год по еврейскому календарю в 2025 году будет отмечаться с вечера 3 сентября до вечера 5 сентября 2025 года.
Люди едят яблоки с медом, просят прощения грехов и благословения на следующий год.
Италия
В Италии, как и в большинстве стран, Новый год будет отмечаться 1 января 2025 года. Его празднуют по григорианскому календарю.
Итальянцы выбрасывают из окон ненужный хлам и старые вещи. Кроме того, люди выходят на украшенные улицы, а на площадях устраивают представления и фейерверки.
В Риме есть обычай прыгать в реку Тибр с моста в новогоднюю ночь, чтобы притянуть удачу. В Венеции же традиция — целоваться.
Великая Британия
В Пембрукшире, в долине Гваун, расположена маленькая деревня с узкими улочками. Хотя вся Британия давно перешла на григорианский календарь, местные жители все еще празднуют Новый год по старому стилю, сохраняя традиции, существовавшие до 1752 года.
Бразилия
В Бразилии Новый год отмечают также 1 января.
Праздник обычно сопровождается большими празднованиями, фейерверками и уличными вечеринками, особенно в Рио-де-Жанейро, где проходит знаменитый карнавальный парад.
Напомним, 30 декабря во Львове сегодня состоялся традиционный фестиваль "Спалах різдвяної звізди", который происходит накануне Нового года.
Также в Украине продажа и использование большинства пиротехнических изделий запрещена. В новогоднюю ночь лучше воздержаться от их использования, ведь нарушителям может грозить суровое наказание.
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