Новый год — когда будут встречать в разных странах и что делают

Празднование Нового года. Фото иллюстративное: Pexels

Вскоре мир будет отмечать Новый год 2025. Этот день веками празднуют и с нетерпением ждут люди с различными этнокультурными традициями и религиозными взглядами.

Новини.LIVE рассказывают, когда отмечают Новый год в разных странах мира.

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Китай

Китайский Новый год в 2025 году приходится на 29 января. Там дату празднования определяют на основе лунных фаз.

Новый год в Китае. Фото: Pexels

На улицах проходят праздничные процессии, во время которых зажигают множество фонарей. Китайцы верят, что праздник окружен злыми духами, которых отпугивают петардами и фейерверками. Вечером семьи собираются за праздничным столом, а утром родители дарят детям красные конверты с деньгами.

Япония

Традиционное празднование Нового года в Японии начинается 1 января и продолжается до 3 января.

Салют в Японии. Фото: Pexels

Японцы украшают свои дома композициями из бамбука, сливы и ели, что символизирует достаток, благополучие и любовь.

Накануне Нового года они обязательно посещают храмы, прося у богов счастья и здоровья.

Таиланд

В 2025 году Новый год в Таиланде будет отмечаться с 13 по 15 апреля. В эти дни люди обливаются водой, обмывают статуи Будды и проводят ритуалы чистки.

Новый год в Таиланде. Фото: Otdyxsam

Это является символом обновления и освобождения от негатива, накопившегося в течение года.

Индия

В Индии Новый год обычно отмечают 1 января, однако в разных регионах страны празднование может происходить в другие даты, в соответствии с индуистским календарем. Один из наиболее популярных праздников — Дивали, который символизирует новое начало.

Бенгальский огонь. Фото: Pexels

Также в Индии есть другие новогодние праздники, приходящиеся на разные периоды года:

Тамильский Новый год в Южной Индии отмечают в середине апреля.

Вайсаки в Пенджабе празднуют в апреле, это начало нового года по сельскому календарю.

Нава Варша в Гуджарате празднуют в октябре или ноябре.

Таким образом, в 2025 году новогодние празднования в Индии могут иметь разные даты, в зависимости от региона и традиций.

Эфиопия

В 2025 году Новый год в Эфиопии будет праздноваться 11 сентября.

Огонь. Фото: Pexels

Празднование включает яркие церемонии, такие как зажигание больших костров, пение, танцы и праздничные обеды. Люди приветствуют друг друга словами "Энкутаташ", что означает "С Новым годом".

Саудовская Аравия

В 2025 году Новый год по исламскому календарю приходится на 26 июля 2025 года.

Саудовская Аравия. Фото: Pexels;

Однако этот праздник не отмечается так широко, как во многих других странах, поскольку он является больше религиозным, а не культурным.

Израиль

В Израиле Новый год по еврейскому календарю в 2025 году будет отмечаться с вечера 3 сентября до вечера 5 сентября 2025 года.

Рош ха-Шана. Фото: "Суспільне"

Люди едят яблоки с медом, просят прощения грехов и благословения на следующий год.

Италия

В Италии, как и в большинстве стран, Новый год будет отмечаться 1 января 2025 года. Его празднуют по григорианскому календарю.

Празднование Нового года. Фото иллюстративное: Pexels

Итальянцы выбрасывают из окон ненужный хлам и старые вещи. Кроме того, люди выходят на украшенные улицы, а на площадях устраивают представления и фейерверки.

В Риме есть обычай прыгать в реку Тибр с моста в новогоднюю ночь, чтобы притянуть удачу. В Венеции же традиция — целоваться.

Великая Британия

В Пембрукшире, в долине Гваун, расположена маленькая деревня с узкими улочками. Хотя вся Британия давно перешла на григорианский календарь, местные жители все еще празднуют Новый год по старому стилю, сохраняя традиции, существовавшие до 1752 года.

Салют. Фото: Pexels

Бразилия

В Бразилии Новый год отмечают также 1 января.

Прикрасы к Новому году. Фото: Pexels

Праздник обычно сопровождается большими празднованиями, фейерверками и уличными вечеринками, особенно в Рио-де-Жанейро, где проходит знаменитый карнавальный парад.

Напомним, 30 декабря во Львове сегодня состоялся традиционный фестиваль "Спалах різдвяної звізди", который происходит накануне Нового года.

Также в Украине продажа и использование большинства пиротехнических изделий запрещена. В новогоднюю ночь лучше воздержаться от их использования, ведь нарушителям может грозить суровое наказание.