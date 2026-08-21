Новак: убытки от войны в Украине могут превысить 2 трлн долларов

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Фото: кадр из видео

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Убытки Украины от полномасштабной войны со стороны России могут составить не менее 2 трлн долларов. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что нынешняя оценка в 90 млрд долларов только за разрушенное жилье существенно занижена. По его словам, при подсчете нужно учитывать также уничтоженную инфраструктуру, экологический ущерб и потери предприятий.

Об этом Андрей Новак ексклюзивно заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Убытки от разрушенного жилья могут быть в 6–7 раз больше

По словам Новака, если Россия действительно разрушила 14% жилого фонда Украины, то оценка ущерба в 90 млрд долларов не соответствует реальному масштабу разрушений.

Экономист отметил, что эту сумму нужно как минимум умножить в шесть-семь раз, поскольку речь идет не только о стоимости разрушенных квадратных метров.

"Это значительно большая сумма, но как минимум ее можно умножить как минимум на 6–7", — заявил Новак.

Он пояснил, что наряду с жилыми домами повреждается инфраструктура вокруг них. В частности, речь идет об электросетях, кабельных сетях, системах водоснабжения и водоотведения, придомовых территориях, а также социальных объектах — школах и детских садах.

По словам Новака, в общую оценку также необходимо включать экологический ущерб и потери предприятий, которые были разрушены или вынуждены приостановить работу из-за войны.

Когда можно будет окончательно оценить ущерб

Экономист считает, что полноценный подсчет материальных потерь Украины станет возможен только после деоккупации всех временно оккупированных территорий.

"Этот подсчет можно будет провести только после полной деоккупации временно оккупированных территорий Украины, когда у нас будет физический доступ к этим оккупированным на сегодняшний день территориям для того, чтобы оценить ущерб", — отметил Новак.

В то же время Новак добавил, что уже сейчас можно увидеть масштаб ущерба в городах и населенных пунктах на востоке и юге Украины, которые были фактически разрушены.

Какой счет Украина может выставить России

По предварительной оценке Новака, общая сумма материального ущерба Украины от войны составит не менее 2 трлн долларов.

"Когда Украина выставит счет, он составит не менее двух триллионов долларов. Не менее. Общий счет. За все материальные убытки, это только материальные", — сказал экономист.

Он отдельно подчеркнул, что эта сумма не учитывает стоимость утраченных человеческих жизней. По словам Новака, международные суды оценивают жизнь погибших как минимум в 1 млн долларов.

Таким образом, окончательный размер убытков от российской агрессии может значительно превысить 2 трлн долларов, если учитывать не только материальные потери, но и гибель людей.

Ранее Новини.LIVE писали, что прямой ущерб Украины от полномасштабной войны по состоянию на февраль 2026 года оценивался в 197,5 млрд долларов. Больше всего пострадали жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика, при этом фактический масштаб разрушений может быть больше из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков. В частности, через "Дію" можно заявлять о моральном ущербе, потере доступа к медицине и образованию, повреждении имущества, экономических потерях, а также убытках для бизнеса.