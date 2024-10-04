Образование в оккупации - учатся ли дети в украинских школах

Учебный процесс в оккупации. Фото: из открытых источников

Министерство образования и науки Украины разработало программу, которая будет возвращать образовательный процесс на деоккупированных территориях, начиная от заведений образования до предметов обучения и книг.

Об этом Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

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— Как мы будем возвращать в украинское образование детей из оккупации?

— Это был один из самых трудных документов в моей жизни, который мы создавали. Это в целом схема, путь, дорожная карта, план мер по восстановлению украинского образования на деоккупированных территориях. Мы понимаем, когда мы победим, придем туда, то столкнемся с большим комплексом проблем — и возвращение детей, и организация образовательного процесса, наполнение украинскими компонентами, книгами.

— Разделяет ли эта программа регионы по сроку, который они были в оккупации? К примеру, образование в Крыму?

— Там есть особенности. Мы понимаем, что Крым уже десять лет в оккупации, часть Донецкой и Луганской областей долго в оккупации. Мы сотрудничали в тесном сотрудничестве с военными администрациями регионов, с представительством президента в Крыму, с общественными организациями, которые живут этими проблемами.

— Программа полностью готова?

— Да, она готова, утверждена распоряжением Кабмина 20 сентября 2024 года.

Напомним, в Украине вводится реформа старшей школы. Уже с 2027 года учащиеся будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.