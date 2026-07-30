Ночная атака РФ: силы ПВО сбили 55 ракет и 265 дронов

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Группировка Объединенных сил/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. Силы ПВО уничтожили или сбили 320 воздушных целей, среди которых 55 ракет и 265 дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Украину более чем 350 средствами воздушного нападения

В ночь на 30 июля, начиная с 18:00 29 июля, российские войска нанесли масштабный удар по территории Украины. Враг применил ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основными направлениями атаки стали Киевская и Львовская области. Также под ударом оказались Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 358 средств воздушного нападения:

74 ракеты различных типов;

284 ударных и имитационных беспилотника.

Россия применила, в частности, противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400, KN-23, а также крылатые ракеты Х-101 и "Калибр".

Кроме того, противник атаковал Украину 284 беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами.

ПВО уничтожила большинство воздушных целей

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 320 целей:

1 баллистическую ракету;

54 крылатые ракеты Х-101/"Калибр";

265 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных дронов в 20 локациях. Обломки сбитых целей упали еще в 13 местах.

В Воздушных силах отметили, что информация о части ракет уточняется.

Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные продемонстрировали высокий уровень профессионализма при отражении атаки РФ в ночь на 30 июля. По его словам, боевая авиация и мобильные огневые группы помогли уничтожить значительное количество крылатых ракет в условиях ограниченных запасов средств ПВО.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский призвал США срочно усилить украинскую противовоздушную оборону перед зимним периодом. Глава государства попросил предоставить 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и избежать гуманитарных последствий.