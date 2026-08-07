Ночная атака дронов: Силы обороны не сбили все цели

Поиск дронов. Иллюстративное фото: Армия.Inform

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Силам обороны Украины удалось сбить 114 дронов различных типов, с помощью которых российская армия атаковала северные, южные и восточные регионы страны, начиная с вечера 6 августа. Несмотря на действия авиации, РЭБ и мобильных огневых групп, в 15 точках зафиксированы попадания ударных дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Россия запустила дроны по Украине 7 августа

Для этой воздушной атаки российские войска задействовали в общей сложности 147 дронов. Среди запущенных БПЛА были как ударные беспилотники типов «Shahed» (в частности, их реактивные модификации), «Гербера» и «Италмас», так и ложные цели «Пародия», предназначенные для изнурения системы противовоздушной обороны.

Запуск средств поражения происходил одновременно с нескольких направлений: из российских городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий в Донецке и Гвардейском в АР Крым.

Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

По предварительным подсчётам, опубликованным по состоянию на 08:30, защитникам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ 114 вражеских БПЛА различного назначения в восточных, южных и северных областях страны.

Вместе с тем, в результате вражеского удара 29 беспилотников поразили 15 различных локаций, а в 4 местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере относительно укрепления украинской противовоздушной обороны и защиты от российских воздушных атак. Норвежская сторона подтвердила готовность поддерживать Украину.

Кроме того, Украина продолжает развивать собственный потенциал в сфере баллистического вооружения и участвует в создании европейской антибаллистической системы FREYJA.

Параллельно украинские власти работают над увеличением запасов ракет для систем противовоздушной защиты, прежде всего перехватчиков для борьбы с баллистическими угрозами. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, какая ситуация сложилась на данный момент и почему получить новые запасы ракет стало крайне сложно.