Украинские школьники

В каких учителях сейчас больше всего нуждается страна и когда педагогам смогут повысить зарплаты — в интервью Новини.LIVE рассказал депутат ВР и заместитель председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Какие результаты первого этапа НМТ у школьников?

— Война и ситуация, в которой мы находимся, диктует выбор не между хорошими решениями и другими решениями, а между любыми решениями, которые тем или иным образом не являются комфортными. Каждый педагог понимает, что не классно сдавать несколько предметов в один день, еще кто-то говорит о сверхвысокой нагрузке на детей, на центр написания и т.д.

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Но для нас как для государства нужно сохранить механизм и инструмент справедливого поступления в учреждения высшего образования в Украине. И если не будет НМТ или другой прозрачной процедуры, мы исказим большой объем работы и доверие к ВНО, несмотря на все претензии к его институту к справедливой сдаче экзаменов.

Сергей Колебошин и Галина Остаповец. Фото: скриншот видео

Кроме этого на школьников еще и влияют обстрелы, которые буквально предшествуют сдаче НМТ. Можно ли переносить день сдачи тестов, например?

— Если ребенок по определенной причине не может сдать эту сессию, существует процедура, по которой он может пойти на дополнительную сессию. Насколько мне известно, этим инструментом уже пользовались. Ответственное учебное заведение, которое беспокоится о судьбе своих выпускников, коммуницирует с родителями и детьми о треках в случае форс-мажорных, но, к сожалению, для нас уже довольно часто привычных ситуаций.

Через несколько месяцев новый учебный год. Какие изменения ждут школьников?

— Новый учебный год 2025-2026 — последний год второй степени образования. То есть 9-й класс для тех детей, которые учатся по новой программе украинской школы. Это достаточно важный промежуточный этап, чтобы посмотреть, а с какими результатами мы пришли в рамках реформы? Чтобы это не была реформа ради реформы.

Мы должны посмотреть, что подкорректировать, что делать или стоит возвращаться к каким-то другим подходам. Это будет очень важный год.

Мне бы хотелось входить в 2026 год с освоенными субвенциями государственной поддержки для школьного образования. Я об укрытиях и бомбоубежищах. Потому что, к сожалению, показатели 2024 года очень неутешительны: имеем лишь чуть больше половины внедренного.

То есть средства на укрытие разворовывают?

— Нет, о хищении речь не идет. Государство выделяет невероятные средства, а на местах эти решения тормозят. Где-то поздно вышло постановление, где-то поздно комиссия сработала, где-то не достроили.

То же самое о субвенции на пищеблоки, математическую систему образования. Государство выделило почти полмиллиарда гривен на критически важные направления образования. Потому что у нас до сих пор есть сельские территории, где нет ни одного профиля природничого класса. Или 35% учителей преподают три и более предмета. И все из-за недостатка учителей математического цикла.

Также по селам у нас не хватает учителей иностранного языка. Потому что человек, который профессионально владеет языком, обычно выбирает другой трек. Как и ІТ-дисциплин. А вот учителей начальной школы и украинской филологии у нас более-менее хватает.

Будут ли повышать зарплату педагогам с начала нового учебного года?

— Учитывая войну, трудно говорить о зарплатах учителям сейчас. Но мы должны говорить о модели, которая будет сразу после окончания военного положения. То есть как именно повышать зарплату педагогам. Потому что, если этого не делать, то все остальное, о чем мы говорим, будет лишь вспомогательными шагами.

Нам нужно изменить систему оплаты труда. Ведь у нас очень маленькая базовая ставка, которая отталкивает от себя молодых учителей. Зато есть куча надбавок, которыми довольно часто играют. Поэтому такой шаг является необходимым условием устойчивости любой реформы.

Так когда же ожидать повышения зарплаты?

— Никто не видел бюджетной декларации, которую Минобразования должно было подать в Министерство финансов. Я бы хотел, чтобы министерство уже начало обсуждение подходов к оплате учителям с общественностью. Потому что просто механически повышать — путь в никуда. Нам нужны концептуально измененные подходы. Очень хотелось бы, чтобы было хоть какое-то увеличение. Но об этом будем говорить уже при обсуждении бюджета на 2026 год.