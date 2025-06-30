Германия создаст совместные оборонные предприятия с Украиной

Йоханн Вадефул. Фото: EPA/ABDUL SABOOR

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что его страна планирует создать совместные предприятия с Украиной. По его словам, это позволит Киеву быстрее производить больше для обороны.

Об этом Йоханн Вадефул сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве в понедельник, 30 июня.

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Предприятия Германии и Украины

"Мы уже договорились усилить сотрудничество с оборонной промышленностью. Мы хотим создать совместные предприятия, чтобы Украина быстрее производила больше для своей обороны. Новый резерв взят", — отметил Вадефул.

По его словам, он впервые привез делегацию оборонной промышленности Германии. Министр отметил, что сотрудничество в сфере вооружений является настоящим козырем.

"Это логическое продолжение поставок, выгодное обеим сторонам. Ваши идеи и опыт делают нас лучше. Наша задача — помочь Украине вести переговоры с позиции силы", — говорит Вадефул.

Он отметил, когда российский диктатор Владимир Путин говорит о мире — это чистая насмешка. Готовность лидера страны-террориста к переговорам лишь "фасад". Путин стремится покорить Украину и посеять страх в Европе.

"На 2025 год мы выделили 2 миллиарда евро на ПВО и боеприпасы. Всего 9 миллиардов евро на вашу оборону", — рассказал министр.

Вадефул добавил, что Путин надеется, что внимание ЕС ослабнет и она сосредоточится на других кризисах, однако ему не стоит этого ожидать.

Напомним, Сибига отметил, что необходимо начинать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что пришло время тратить российские активы на восстановление Украины.