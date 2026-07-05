Нидерланды создадут в Гааге специальный трибунал для РФ

Международный уголовный суд в Гааге. Фото: ООН

Александр Шорохов Редактор

Правительство Нидерландов официально согласилось разместить на своей территории не только подготовительные этапы, но и полноценную оперативную фазу Специального трибунала по преступлениям РФ против Украины. Это решение позволит развернуть в Гааге все необходимые международные механизмы для реального наказания руководства России. Поэтому украинская дипломатия расценивает этот шаг как огромный прорыв.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Создание каркаса будущего суда над Путиным

Ранее европейские партнеры планировали ограничиться организацией лишь начальных этапов, которые включали работу базовой группы Advance Team и создание так называемого каркаса института.

Пост главы МИД Андрея Сибиги в ФБ. Фото: скриншот

Этот переходный этап предусматривал постепенное формирование реестра из пятнадцати международных судей, назначение главного регистратора и утверждение процессуальных правил.

Новое соглашение предусматривает переход ко второй, полноценной операционной фазе работы Специального трибунала в Гааге.

"Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), но и его полноценную оперативную фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal)", — сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Теперь эта институция получит право официально осуществлять свою прямую юрисдикцию в отношении расследования преступлений кремлевского режима.

"Таким образом, Специальный трибунал окончательно выходит за рамки концепций и политических дискуссий. Он приобретает реальные институциональные очертания", — подчеркнул глава МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что только совместные и жесткие действия мирового сообщества смогут заставить Россию немедленно прекратить войну против Украины. Об этом он сообщил во время своего выступления на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Гааге.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Королевстве Нидерланды создали временный лагерь для пленных россиян. Новый лагерь сможет при необходимости очень быстро принять до 2 тысяч человек. Там не будет ни охранников, ни колючей проволоки, а эти функции будут выполнять дроны с ИИ.