Обстрел Киевской области 25 января — поврежден жилой дом

Последствия атаки РФ. Фото: t.me/kyivoda/24704

В ночь на 25 января Россия в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. Вследствие вражеской атаки, в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом, кроме того, еще в одном месте возник пожар.

Об этом в Telegram сообщает временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

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"Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки", — говорится в сообщении в 04:02.

Николай Калашник добавил, что сейчас все оперативные службы на месте, поэтому проводится обследование подъездов и разбор поврежденных конструкций. Он также отметил, новостройка заселена частично. Информации о пострадавших не было.

"В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 метров квадратных. Пожар ликвидирован. Более подробная информация — позже", — написал временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА.

Напомним, что этой ночью в Киеве дважды в разное время раздавались взрывы. События происходили на фоне атаки российских дронов.

Кроме того, взрывы были слышны вблизи Черкасс. Военные тоже тогда фиксировали в регионе БпЛА.