Незаконный джипинг в заповедниках Карпат нанес ущерб на сумму 1,4 миллиона

Последствия джипинга в Карпатах. Фото: Facebook.com/Наше Прикарпатье

Александр Шорохов Редактор

Незаконный джипинг в карпатских заповедниках нанес ущерб на сумму 1,4 миллиона гривен. Экологи выявили эти нарушения после рассмотрения четырнадцати жалоб от граждан, поступивших через приложение «ЭкоЗагроза». Массовый проезд тяжелого транспорта по заповедным зонам полностью разрушает уникальные экосистемы, поэтому строго наказывается законом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Уничтожение экологии заповедных зон

Из-за таких действий экстремальных туристов в заповедниках сильно страдает почвенный покров, уничтожается редкая растительность, а дикие животные покидают места своего постоянного обитания.

Для выявления подобных правонарушений экологические инспекторы совместно с представителями полиции и сотрудниками Карпатского национального природного парка регулярно проводят специальные рейды.

По состоянию на конец июля уже зафиксировано 7 случаев незаконного проезда, а все административные протоколы по статье 91 КУоАП официально направлены в суд. Нарушители будут вынуждены возместить причиненный ущерб.

"Заповедные территории созданы для сохранения природы, а не для незаконного экстремального туризма. Каждый такой проезд на транспорте оставляет след в природе, который может восстанавливаться годами. Мы и в дальнейшем будем усиливать контроль, чтобы такие нарушения не становились нормой для граждан", — прокомментировал ситуацию заместитель министра Александр Краснолуцкий.

В то же время в Министерстве экономики и окружающей среды Украины выступили с официальным предупреждением в адрес водителей внедорожников.

"Соблюдение режима охраны территорий природно-заповедного фонда является обязательным для всех. Каждый случай незаконного джипинга будет получать надлежащую правовую оценку, а виновные будут нести ответственность в соответствии с законодательством", — отметили в пресс-центре ведомства.

Последствия джипинга в Карпатах. Фото: WWF-Україна

Как ранее сообщали Новини.. LIVE, в Карпатах произошел масштабный пожар. Для его ликвидации было задействовано более 300 спасателей из разных областей страны. Огонь бушевал на территории Верхне-Воловецкого лесничества Закарпатской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде предлагают ввести строгую ответственность за использование русскоязычной музыки при обслуживании потребителей. Законопроектом предусмотрены штрафы до 170 тысяч гривен для тех, кто будет нарушать требования.