Почему бомбоубежища закрыты: председатель комитета ВРУ Елена Шуляк о проблеме

Народный депутат Елена Шуляк. Фото: кадр из видео

Местные власти получили все ресурсы и полномочия для обустройства защитных сооружений, однако в Украине до сих пор остается большое количество закрытых или непригодных бомбоубежищ. Даже на пятом году войны украинцы по-прежнему жалуются на заваленные подвалы, хотя бытовые недостатки власти на местах могут устранить мгновенно.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Гураль.

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Какова ответственность общин и распределение полномочий по обустройству укрытий

Елена Шуляк подчеркнула, что инфраструктура безопасности требует максимального внимания со стороны руководителей всех уровней, особенно на фоне затянувшейся войны.

"Трудно сказать, почему на пятый год полномасштабного вторжения мы все же со всех сторон не осознаем, что враг пока никуда не делся. Для того чтобы развивать эту систему укрытий, каждой ветви власти нужно очень серьезно к этому относиться", — отметила Шуляк.

По словам народного депутата, центральные органы власти уже сформировали необходимое законодательное поле, определили четкие стандарты, переняли передовой международный опыт и внедрили современные технологические решения. Региональные структуры, тем временем, должны руководить этой деятельностью в пределах областей, однако конечный результат зависит от органов самоуправления в конкретных населенных пунктах.

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"У нас реформа децентрализации идет очень активно. Мы передали на места и полномочия, и ресурсы, и ответственность местных властей за то, чтобы так спланировать и разместить эти защитные сооружения, чтобы людям было, прежде всего, комфортно. А там, где, например, нет этих защитных сооружений, обратиться к центральной власти, к областной власти, к международным партнерам, к донорам с призывом: давайте именно в этом регионе или в этой общине что-то будем делать", — подчеркнула председатель комитета.

Закрытые двери и бытовые неудобства в укрытиях

Особое внимание депутат обратила на случаи, когда убежища остаются физически недоступными или превращены в склады хлама. Она отметила, что бытовые сложности решаются довольно просто. Также она упомянула о массовой проблеме нецелевого использования убежищ.

"Когда двери закрыты, когда помещение завалено вещами, и даже если кто-то откроет тебе дверь, ты туда зайти не можешь, потому что помещение используется не по назначению. Такие случаи, конечно, нужно исправлять. Но если возникают вопросы, например, не заполнены ли соответствующие резервы питьевой водой или что-то еще, эти вещи можно очень легко исправить", — подытожила Елена Шуляк.

Новини.LIVE в эксклюзивном проекте "Наша справа" исследовали, что происходит с укрытиями в Украине на пятом году войны. Оказалось, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве остается критической. Оказалось, что если в отдельных районах защитными сооружениями обеспечено более 80% населения, то в других этот показатель опускается ниже 40%, а местами защита вообще отсутствует целыми жилыми кварталами.

Председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк подчеркнула, что при городском бюджете в более чем 100 миллиардов гривен столица располагает значительно большими финансовыми ресурсами для обустройства укрытий, чем прифронтовые общины, которые без государственной помощи просто не в состоянии покрыть такие расходы.

В то же время контроль за состоянием убежищ выявляет массовые злоупотребления. Спасатели ГСЧС составили 528 административных протоколов за нарушение требований к убежищам. В то же время Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец подчеркнул, что необходимо срочно объединить бомбоубежища с "Пунктами несокрушимости" перед зимним периодом из-за постоянной необходимости граждан оставаться там на ночь. У людей отсутствуют элементарные условия для пребывания в убежищах.