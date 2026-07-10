Нет ни одного НПЗ в РФ, к которому не достало бы украинское оружие: Зеленский подытожил удары

Пожар на НПЗ в России. Фото иллюстративное: ССО

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели украинские военные нанесли серию дальнобойных ударов по российским объектам, которые, по его словам, обеспечивают ведение войны против Украины. Наибольший резонанс вызвало поражение нефтеперерабатывающего завода в Омске, расположенного почти в 2,5 тысячи километров от Украины.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Удар по НПЗ в Омске стал самым дальним из озвученных за неделю

По словам Зеленского, после этого "не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не дотянулось бы украинское оружие".

Президент также сообщил об ударах по нефтяным объектам в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкортостане. Кроме того, по его словам, был поражен аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери, а также зафиксировано применение дронов по целям в Московском, Ленинградском и Брянском регионах России.

"Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко", — подчеркнул Зеленский и поблагодарил все подразделения, принимавшие участие в проведении этих операций.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июля украинские Силы обороны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы и другие военно-промышленные объекты в нескольких регионах РФ. Самая удаленная цель, по предварительным данным, располагалась примерно в 1500 километрах от линии фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 июля украинские дроны нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, а российские власти подтвердили факт инцидента.