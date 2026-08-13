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Главная Новости дня Несмотря на затмение, Солнце малоактивно: когда магнитные бури

Несмотря на затмение, Солнце малоактивно: когда магнитные бури

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:52
Магнитные бури 13 августа 2026 года: прогноз солнечной активности
Головокружение во время магнитных бурь. Фото: Magnific

В четверг, 13 августа, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться полностью спокойной, поэтому возникновение магнитных бурь не прогнозируется. В течение последних суток специалисты фиксировали низкую солнечную активность. Хотя на Солнце и произошло несколько вспышек, они относятся к слабым классам и не угрожают самочувствию метеозависимых людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь в Украине на 13 августа

В четверг, 13 августа, по оценкам специалистов, геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии, а риск возникновения магнитных бурь минимален.

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Прогноз магнитных бурь с 13 по 16 августа. Фото: Солар Метео

Снижение геомагнитного напряжения стало следствием затишья процессов на самом светиле. За последние 24 часа солнечная активность держалась на низком уровне. Хотя за последние сутки исследователи и зарегистрировали семь солнечных вспышек, из которых четыре были категории В и три — категории С, ни одна из них не способна оказать существенного влияния на нашу планету или работу технических систем.

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Солнечные бури за последнюю неделю. Фото: Метео Агент

Солнечная активность на 13 августа:

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  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 17

При этом ученые отмечают лишь незначительную вероятность возникновения единичных слабых вспышек С-класса, которые также не представляют угрозы для геомагнитного фона Земли.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года общая геомагнитная обстановка на Земле будет в основном стабильной. Впрочем, специалисты предупреждают об отдельных днях повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные сильные магнитные бури.

Между тем в четверг, 13 августа, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. В большинстве областей дневная температура воздуха составит от +21 °C до +26 °C.

космос Солнце магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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