Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова

Участники акции в поддержку Михаила Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

В Киеве и других регионах страны продолжаются непрерывные мирные акции гражданского недовольства в связи с отставкой Михаила Федорова. Украинцы выходят на митинги уже двадцатый день подряд. Общественные активисты выходят на улицы ежедневно, несмотря на непредсказуемую погоду и угрозы безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Митинги 4 августа

В центре Киева, на площади перед Национальным драматическим театром имени Ивана Франко, состоялся митинг с участием около ста двадцати человек.

Граждане принесли с собой большое количество самодельных картонных плакатов, из-за чего эти мирные собрания уже успели получить в народе устойчивое неофициальное название "картонные протесты".

Люди протестуют против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции в самом начале мероприятия вместе со всеми присутствующими торжественно исполнили государственный гимн. Людей не отпугнул даже дождь.

Плакат в поддержку Михаила Федорова под дождем. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, участники акции пели известные патриотические композиции популярной отечественной рок-группы "Жадан и Собаки" и угощались блинами.

Люди критикуют действия властей. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга открыто критиковали действия властей и требовали немедленного возвращения Федорова в оборонное ведомство для продолжения важных реформ.

Участница митинга против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Также люди выражали непонимание логики последних ротаций.

Участники митинга в поддержку Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Как ранее писали Новини.LIVE, Михаил Федоров считает, что его уволили из-за того, что он пытался провести реформы в сфере оборонных закупок, что не нравилось старым игрокам.

Митинги в поддержку Федорова в разных городах Украины продолжаются уже три недели. К ним присоединяются как обычные граждане, так и военные. Например, боец с позывным Тень, приехавший в отпуск с передовой, также присоединился к митингу в поддержку Федорова.