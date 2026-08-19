Солдаты беседуют во время учений НАТО «Орел Спира». Фото: «REUTERS/Andreea Campeanu»

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

НАТО обнародовало подробную пошаговую стратегию наземной обороны на случай российской агрессии, в которой в качестве приоритета определило ликвидацию ракетных баз противника, в частности в Калининграде. При этом Альянс намерен вести боевые действия без применения живого ресурса и планирует задействовать для этого как можно больше беспилотников и роботизированных комплексов. Кроме того, НАТО не планирует захват РФ, а сосредоточивается лишь на вытеснении оккупантов за границу и уничтожении их военных путей снабжения.

Об этом пишет Bild, цитирует Новини.LIVE.

Как НАТО планирует отражать нападение и почему там решили раскрыть планы

Военное руководство Североатлантического альянса разработало подробную стратегию действий под названием "Концепция наземных боевых действий НАТО" (NATO Land Warfighting Concept) на случай открытой вооруженной агрессии со стороны Москвы. Подготовку этого стратегического документа возглавлял майор Вооруженных сил США Эндрю Пингрей. Главными задачами оборонительной операции определены срыв наступательных действий российской армии и максимальное ослабление ее боевого потенциала.

Согласно материалам Bild, в качестве потенциального сценария конфликта рассматривается российское вторжение в страны Балтии с использованием тяжелой бронетехники, ударных беспилотников и массированных ракетных ударов. Первоочередной реакцией союзников станет немедленное подавление огневых средств противника. Для вывода из строя вражеских пусковых установок планируется задействовать ракеты, истребительную авиацию и ударные дроны. Одним из ключевых направлений первого удара станет Калининградская область РФ, где сосредоточено большое количество российских зенитных и ракетных вооружений.

Вдоль границ с Россией и Беларусью предусмотрено развертывание «автономной зоны», которая будет выполнять роль буферного барьера перед основными силами Альянса. В этом защитном секторе оборона будет строиться исключительно на базе роботизированных военных платформ и беспилотников без размещения личного состава НАТО. В случае продолжения вражеского наступления именно беспилотные комплексы будут осуществлять сдерживание и уничтожение передовых сил оккупантов.

Следующий этап оборонного плана сосредоточен на поражении целей непосредственно вглубь российской территории. Основной акцент будет сделан на разрушении военно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей наступательную группировку. В перечень целей войдут военные заводы, аэродромы, мостовые переправы и железнодорожные пути, по которым оккупанты перевозят технику и живую силу. В НАТО считают, что уничтожение линий снабжения должно лишить Россию возможности формировать очередные волны наступления.

НАТО полагается на сознательность оппозиционеров в России

Отдельный пункт плана предусматривает переговоры и взаимодействие с гражданами России, которые оказывают сопротивление Владимиру Путину. Для этого предусматривается развертывание «воздушного моста»: транспортные самолеты союзников будут сбрасывать на российскую территорию дроны и автоматизированные комплексы для подрыва военных объектов и аэродромов изнутри. В то же время в документе четко подчеркивается, что захват или завоевание территории РФ не входит в планы Альянса, ведь конечной целью обороны является полное изгнание агрессора за пределы границ стран-членов НАТО.

Военное командование Альянса сознательно не засекречивает содержание этого документа. По расчетам НАТО, там считают, что открытая демонстрация конкретного механизма ответных мер и их сокрушительных последствий является весомым фактором стратегического сдерживания, который должен предупредить Кремль о фатальных последствиях любых агрессивных действий.

Новини.LIVE сообщали, что Россия уже развернула сеть из десяти секретных баз с пусковыми площадками для дронов вдоль границ с Украиной и Беларусью. Оттуда агрессор уже запускает дальнобойные беспилотники по Киеву, причем заявленный радиус действия этого оружия позволит легко атаковать Варшаву или другие объекты НАТО.

Между тем Литва договорилась с украинской компанией DEMZ о запуске производства боеприпасов в Алитусе и Приенайском районе, продукция которого будет поставляться украинской армии и союзникам по Альянсу.

Кремль поставил перед собой цель к 2026 году дестабилизировать и развалить структуры НАТО и ЕС изнутри, определив контроль над Молдовой следующим приоритетом после захвата Украины. Военные эксперты предупреждают о росте риска прямой агрессии РФ против членов Альянса из-за усиления диверсий, кибератак и воздушных провокаций. На этом фоне количество боевых вылетов западной авиации на перехват в июле выросло на 250% в годовом исчислении.