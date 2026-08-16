НАТО: Сбитый в Румынии дрон, вероятно, был российским

Румынские истребители в небе. Фото: Radiobrasov

Александр Шорохов Редактор

Пресс-секретарь Штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл заявил, что беспилотник, сбитый в Румынии в воскресенье, 16 августа, вероятно, российского происхождения. Истребитель НАТО сбил беспилотный аппарат, который незаконно пересек государственную границу Румынии. Военные аналитики оборонного альянса приступили к срочной экспертизе обломков и проверке маршрута полета устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cotidianul.

Сбитие беспилотника над Румынией

Инцидент произошел в воскресенье, когда румынские радиолокационные системы зафиксировали неизвестную цель на большой высоте. Дрон влетел в страну со стороны Молдовы в 24 километрах от города Галац. Для перехвата и сбивания БПЛА был направлен боевой самолет, который выполнял плановое патрулирование воздушного пространства.

"Дополнительные подробности сегодняшнего инцидента остаются предметом расследования, но дрон, по всей видимости, был российским", — заявил пресс-секретарь Штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл.

Румыния и ранее сообщала о неоднократных нарушениях её воздушного пространства российскими беспилотниками в течение последних лет.

Подробный отчет о происшествии будет передан руководству стран-участниц НАТО.

Как ранее писали Новини.LIVE, соседние с Украиной европейские страны уже неоднократно сталкивались с падением военных беспилотных аппаратов на своей территории. Министр обороны Литвы Робертас Каунас отмечал, что обнаруженные в нескольких регионах его страны обломки принадлежали украинским дронам, которые сбились с курса из-за воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

Также мы сообщали о предупреждениях относительно подготовки масштабных тайных диверсий со стороны российских спецслужб на территории стран Европейского Союза. Министр обороны Польши Радослав Сикорский заявлял, что Кремль уже ведет скрытую гибридную войну против европейских стран, организуя поджоги гражданских складов, кибератаки и диверсии.