NASA показала Крым как часть РФ во время трансляции затмения

Солнечное затмение 12 августа. Фото: REUTERS/Francisco Ubilla

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Американское космическое агентство NASA подверглось шквалу критики и скандалу из-за трансляции солнечного затмения, которое жители нескольких стран могли наблюдать 12 августа. В кадрах прямого эфира на графической карте были искажены границы Украины: так, оккупированный россиянами Крымский полуостров был визуально отделен от ее территории и обозначен как часть Российской Федерации, что противоречит нормам международного права.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

NASA показала на карте Крым как часть РФ

В сети обратили внимание на картографические материалы в прямом эфире, на которых Крымский полуостров изобразили как часть Российской Федерации. На обнародованных кадрах границы Украины были искажены: украинский полуостров визуально отделили от остальной территории Украины и обозначили так, будто он принадлежит России. Такая подача картографических данных полностью противоречит международно признанным границам украинского государства.

Карта во время трансляции. Фото: скриншот

Само астрономическое явление произошло 12 августа, когда жители многих стран мира имели возможность наблюдать за солнечным затмением. Наилучшие условия для наблюдения полного затмения сложились в Исландии, Гренландии, Испании, Португалии, а также в северной части России. Жители Украины же могли увидеть это космическое явление лишь частично.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам на территории оккупированного ими Крыма.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины в ночь на 9 августа нанесли серию точных ударов по вражеским позициям на юге РФ и во временно оккупированном Крыму. Главными целями этой операции стали радиолокационные станции, а также системы противовоздушной обороны: зенитные ракетные комплексы С-400, «Панцирь» и «Тор».

Также высокую эффективность при уничтожении вражеской техники на Крымском полуострове продемонстрировали отечественные ударные морские платформы Magura. Благодаря их успешному применению украинским военным удалось точно поразить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также специальный военный кран оккупантов.