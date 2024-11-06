Женщины на "мужских профессиях" - нардеп рассказала детали Новини.LIVE

Женщина-сварщик. Иллюстративное фото: Минпром

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк заявила, что мужские "профессии" осваивают теперь женщины.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам нардепа, женщины сейчас осваивают "мужские" профессии, замещая мобилизованных мужчин. В частности, речь идет о политической сфере и тяжелых физических профессиях.

По мнению Василевской-Смаглюк, больше женщин должны иметь право принимать решения, ведь они более социально ответственны, более эмпатичны и занимаются обществом, а не собственными интересами.

"И это можно увидеть после того, как меняется благосостояние населения, если у них глава женщины, например, председатель поселкового совета или мэр города", — сказала депутат.

Ранее адвокат и военная Евгения Закревская заявила, что в Украине следует ввести обязательную мобилизацию женщин.

Также стало известно, сколько полицейских может попасть под мобилизационные меры.