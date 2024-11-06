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Нардеп спрогнозировала действия Трампа, если его разозлит Кремль

6 ноября 2024 14:45
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выборы президента США — какой будет политика Трампа по Кремлю
Народный депутат от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может привести к более жесткой политике против России. Неуступчивость Кремля может также стимулировать США оказывать Украине еще большую поддержку.

Об этом заявила парламентарий от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Новини.LIVE в среду, 6 ноября.

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Нардеп заявила, что сейчас есть радикально противоположные потенциальные возможности относительно того, как будет развиваться политика США в отношении войны России и ее приспешников против свободного мира.

По ее словам, во время своей 45-й каденции Трамп занял жесткую позицию по "Северному потоку-2", выразив категорическое "нет" России.

"Из-за неумения Путина договариваться и его неготовности к переговорам, россияне не имеют никаких оснований для компромисса. Это может даже привести к радикальному увеличению поддержки Украины со стороны США. Из-за того, что руководство Кремля может разозлить президента США", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вторично выиграл президентские выборы США, набрав 270 голосов избирателей.

По этому поводу его уже приветствуют мировые лидеры из разных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Дональда Трампа, по его словам, Украина ожидает эпоху сильных решений Америки во главе с Трампом.

военная помощь Дональд Трамп владимир путин война в Украине США Россия

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