Бюджет на 2025 год — депутаты призвали сохранить 64% НДФЛ в бюджетах громад

Заседание ВРУ. Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты Украины подписали обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад и территорий Алексею Кулебе. В нем говорится о сохранении реверсной дотации и 64% налога на доход физических лиц (НДФЛ) в бюджетах общин.

Об этом идет речь в обращении народных депутатов Украины.

Читайте также:

Сохранение в бюджетах общин 64% НДФЛ

В обращении чиновники, в частности, обратили внимание на пункты 2.30 и 2.31 Бюджетных выводов к законопроекту о госбюджете на 2025 год, которые предусматривают отмену изъятия реверсной дотации и зачисления 64% НДФЛ в местные бюджеты.

Обращение нардепов. Фото: скриншот

Отмечается, что реверсная дотация в 2025 году предусмотрена в 189 общинах, большинство из которых это маленькие города, поселки и села. Нардепы отметили, что указанные в этих пунктах доходы местных бюджетов являются критически важными для обеспечения муниципалитетами жизненно необходимых услуг жителям общин.

"Сохранение реверсной дотации и 64% НДФЛ в доходной части бюджетов громад необходимо для сохранения способности муниципалитетов содержать инфраструктуру, организовывать работу "Пунктов несокрушимости" и независимое энергоснабжение критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без повышения тарифов для населения", — говорится в депутатском обращении.

В обращении также отмечается, что 64% НДФЛ определены отчетом Европейской Комиссии как одно из оснований начала процедуры присоединения Украины к Европейскому Союзу.

"Ассоциация городов Украины поддерживает указанную позицию народных депутатов Украины и объединяет усилия местного самоуправления для сохранения в бюджетах громад единого налога, 64% НДФЛ и реверсной дотации", — говорится в сообщении АГУ .

Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских.

Ранее мы писали о том, что в проекте государственного бюджета на 2025 год средств на программу "єВідновлення" не заложили. Чтобы профинансировать украинцам компенсации за разрушенное жилье в 2025 году, нужно более 40 млрд грн.