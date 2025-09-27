Сколько ветеранов войны в Украине и хватит ли на них средств

Нардеп рассказал, хватит ли государству средств для ветеранов
Почти два миллиона украинцев имеют сттус ветеранов войны. Однако средств из госбюджета хватит лишь для незначительной части потребностей.
Об этом заявил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире День.LIVE.
Особенно остро стоит вопрос обеспечения жильем участников боевых действий, семей погибших и пропавших без вести.
"Если сравнить с предыдущим годом, то в проекте бюджета заложено больше, но это не надежда, что хотя бы 10% тех всех ветеранов могут получить нужное жилье. Поэтому нужно искать другие варианты", — заявил он.
Нардеп отметил, что Минветеранов не способно самостоятельно решить все проблемы, поэтому необходимы дополнительные варианты и поддержка от государства и местных органов.
Он также обратил внимание на важность не только материальной помощи, но и комплексной реабилитации: медицинской, психологической и социальной, включая трудоустройство и привлечение бизнеса и международного опыта.
