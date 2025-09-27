Видео
Нардеп рассказал, хватит ли государству средств для ветеранов

Нардеп рассказал, хватит ли государству средств для ветеранов

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 19:37
Сколько ветеранов войны в Украине и хватит ли на них средств
Михаил Цимбалюк. Фото: РБК-Украина

Почти два миллиона украинцев имеют сттус ветеранов войны. Однако средств из госбюджета хватит лишь для незначительной части потребностей.

Об этом заявил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Хватит ли государству средств для ветеранов войны

Особенно остро стоит вопрос обеспечения жильем участников боевых действий, семей погибших и пропавших без вести.

"Если сравнить с предыдущим годом, то в проекте бюджета заложено больше, но это не надежда, что хотя бы 10% тех всех ветеранов могут получить нужное жилье. Поэтому нужно искать другие варианты", — заявил он.

Нардеп отметил, что Минветеранов не способно самостоятельно решить все проблемы, поэтому необходимы дополнительные варианты и поддержка от государства и местных органов.

Он также обратил внимание на важность не только материальной помощи, но и комплексной реабилитации: медицинской, психологической и социальной, включая трудоустройство и привлечение бизнеса и международного опыта.

Напомним, ранее сообщалось, какую зарплату получают специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Также во Львове открыли еще один центр предоставления услуг участникам боевых действий.

