Нардеп Кицак: за Сибигу и Хмару есть как минимум 226 голосов

Богдан Кицак. Фото: Facebook/Богдан Кицак

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В Верховной Раде уже есть как минимум 226 голосов в поддержку кандидатур Андрея Сибиги и Евгения Хмары. В то же время окончательное количество голосов будет зависеть от переговоров кандидатов с депутатскими фракциями и группами. Голосование по кандидатурам может состояться уже завтра или послезавтра.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак, передает Новини.LIVE.

В Раде есть 226 голосов за Сибигу и Хмару

Сейчас претенденты должны убедить представителей других политических сил в своей компетентности и готовности работать над актуальными задачами.

Кицак отметил, что особенно важными в ходе обсуждений будут вопросы мобилизации и обеспечения украинской армии.

"226 голосов точно есть. Будет ли их 250–260, станет известно исключительно в результате общения господина Хмары со всеми депутатскими фракциями и группами", — заявил нардеп.

Он добавил, что Хмара должен провести встречи с представителями парламентских сил, чтобы заручиться максимальной поддержкой во время голосования. Отдельно Кицак обратил внимание на организационные трудности со сбором депутатов для голосования, поскольку крупнейшая парламентская фракция насчитывает более 200 народных избранников.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа в Верховную Раду поступили представления о назначении двух новых министров — Андрея Сибиги и Евгения Хмары. Сибига может возглавить Министерство иностранных дел, а Хмара — Министерство обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, в среду, 19 августа, Верховная Рада в ходе пленарного заседания рассмотрит назначение новых министров иностранных дел и обороны. Эти должности пока остаются вакантными в правительстве Сергея Корецкого, возглавившего Кабинет министров 16 июля.