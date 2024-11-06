Самые дорогие выборы в истории США — какие расходы Трампа и Харрис

Дональд Трамп на фоне экрана с Камалой Харрис. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Камала Харрис собрали на предвыборную кампанию 4,2 миллиарда долларов. Известно, что потратили политики 3,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Financial Times в среду, 6 ноября.

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Самые дорогие выборы в США

Согласно подсчетам, президентские выборы 2024 года стали самыми затратными в истории США.

По окончательным данным, которые были обнародованы в середине октября, кампании Харрис и Трампа, а также их партийные комитеты и внешние организации собрали вместе почти 4,2 миллиарда долларов.

В то же время демократы привлекли значительно больше средств, чем республиканцы — более 2,3 миллиарда долларов, при этом потратили 1,9 миллиарда долларов. Республиканцы собрали чуть более 1,8 миллиарда долларов и потратили 1,6 миллиарда долларов.

Основная часть собранных средств с обеих сторон была потрачена на медиа и рекламные кампании.

Напомним, Трамп одержал победу на президентских выборах США, набрав 270 голосов избирателей. Мировые лидеры уже начали его поздравлять.

Также в США сменилось голосование после трех выборов с участием Дональда Трампа. С 2016 по 2024 год латиноамериканские мужчины поддерживают Трампа, а Камала Харрис не смогла превзойти уровень поддержки женщин по сравнению с прошлыми годами.