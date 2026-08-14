Нагорняк: за 5 лет Украина не построила ни одной новой подстанции

Электросети. Фото илюстративное: "Новинарня"

Кристина Павлова редактор ленты новостей

За последние пять лет в Украине не было построено ни одной новой подстанции оператора системы передачи. В то же время за три года существующие объекты начали активно защищать от российских атак: около 150 трансформаторов уже укрыли железобетонными конструкциями, а еще более 50 таких сооружений находятся на этапе строительства.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Как Украина защищает энергетические объекты

По его словам, за последние три года на действующих подстанциях удалось защитить около 150 трансформаторов с помощью железобетонных саркофагов. В настоящее время также ведется строительство более 50 сооружений второго уровня защиты для трансформаторов большой мощности.

"За последние пять лет Украина не построила ни одной подстанции оператора системы передачи. На сегодняшний день за последние три года на действующих подстанциях удалось защитить около 150 трансформаторов с помощью железобетонных саркофагов", — сказал Нагорняк.

Он добавил, что у Украины также есть проекты строительства подземных сооружений релейной защиты. Однако их реализация требует значительных финансовых ресурсов.

Подземная защита удорожает строительство

По словам депутата, "Укрэнерго" сотрудничает с международными донорами, поскольку тарифных поступлений недостаточно для реализации таких проектов.

Нагорняк отметил, что строительство защитных сооружений существенно увеличивает стоимость энергетических объектов.

"Все, что скрывается под землей, удорожает инвестиции, по крайней мере, как минимум вдвое", — подчеркнул он.

В то же время депутат отметил, что Украина предлагает бизнесу присоединиться к строительству новых объектов генерации, в частности с защитными сооружениями.

Бизнес могут привлечь к строительству генерирующих мощностей

По словам Нагорняка, "Укрэнерго" готовит с бизнесом пятилетние контракты на выкуп произведенной электроэнергии по фиксированному тарифу. Также компаниям планируют гарантировать покрытие военных рисков.

Он выразил надежду, что часть бизнеса воспользуется такими возможностями и присоединится к созданию новых мощностей.

В то же время Украина уже развивает распределенную генерацию и системы накопления электроэнергии. В июне Нагорняк заявлял, что только в 2026 году в стране уже запущено более 500 МВт мощностей накопления, а до конца года ожидается установка еще около 300 МВт.

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