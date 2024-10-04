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На Закарпатье судили мужчину, который оправдывал вторжение России

4 октября 2024 21:00
Виктория Козырь - редактор
На Закарпатье судили мужчину за оправдание российской агрессии
Молоток судьи. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области судили мужчину, который оправдывал вторжение российских оккупантов в Украину. Он распространял в социальных сетях пророссийскую пропаганду.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда говорится, что 1 февраля 2023 мужчина опубликовал в Facebook видео на венгерском языке под названием "Тебе интересно, сколько продлится еще война?". Оно было наполнено российской пропагандой. В видео оправдывали нападение РФ на Украину и называли Донбасс "частью Украины, которая не присоединилась к революционной власти, совершившей государственный переворот в 2014 году".

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы Киевского научно-исследовательского института, обвиняемый под профилем Dzsoni Dzsoni, опубликовал информацию, оправдывающую и отрицающую факт вооруженной агрессии России, начатой в 2014 году.

Что решил суд

На суде мужчина признал свою вину и пообещал больше не совершать правонарушения.

Судья признал его виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников и назначил три года заключения. Однако реальный срок наказания суд заменил на год условного. 

Также осужденный должен заплатить за проведение экспертизы 14,3 тыс. грн.

Напомним, в Черниговской области женщина в чате одной из соцсетей публиковала информацию о передвижении работников ТЦК. За это ей назначали штраф.

Также в Харьковской области судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Она была вынуждена это делать из-за тяжелых семейных обстоятельств.

война суд правосудие Украина Закарпатье судебные решения

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