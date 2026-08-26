На Сумщине мужчине за уклонение от призыва дали штраф в рассрочку

Военный разговаривает с мужчинами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Сумской области суд вынес приговор мужчине, который после прохождения ВЛК получил призывную повестку, но не явился в пункт сбора. В суде он объяснил, что побоялся служить. Впоследствии мужчина все же пошел в армию и сейчас служит водителем в Нацгвардии, поэтому вместо лишения свободы ему назначили штраф.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Ковпаковского районного суда Сум.

Не явился в ТЦК из-за страха

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию. Его признали годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Оснований для отсрочки у него не было. 8 марта мужчине вручили призывную повестку и обязали 10 марта прибыть в сборный пункт для дальнейшего направления в воинскую часть. Его также предупредили об уголовной ответственности за неявку без уважительной причины. Однако в назначенный день мужчина не явился и о причинах своего отсутствия не сообщил.

В суде он полностью признал вину и объяснил свой поступок просто — побоялся служить в ВСУ. В то же время на момент рассмотрения дела обвиняемый уже проходил военную службу водителем в одной из частей Национальной гвардии.

Какое наказание назначили

Суд признал его виновным в уклонении от призыва во время мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. При определении наказания учли, что мужчина признал вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Важным фактором стало и то, что после возбуждения уголовного дела он все же начал проходить военную службу.

Кроме того, у мужчины есть малолетний ребенок. В суде он рассказал, что после начала службы начал погашать накопленный долг по алиментам, на что сейчас направляется половина его дохода. Суд решил назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи 336 УК Украины.

Мужчина должен уплатить 25 500 гривен штрафа. В связи со сложным материальным положением суд разрешил выплачивать его в течение года — по 2 125 гривен ежемесячно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области судили мужчину, который не явился по боевой повестке, хотя был признан годным к военной службе. Впоследствии его все же мобилизовали, он служил в ВСУ, а позже законно уволился как отец троих несовершеннолетних детей. Суд все равно назначил наказание.

Также Новини.LIVE писали, что жителя Полтавской области судили за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина получил боевую повестку, но проигнорировал требование о явке в военкомат. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде нескольких лет лишения свободы.