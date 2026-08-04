На Солнце зафиксировали необычное количество вспышек: когда магнитная буря

Колебания артериального давления под воздействием солнца. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Несмотря на низкую солнечную активность и отсутствие сильных магнитных бурь, во вторник, 4 августа, сохраняется вероятность возникновения вспышек класса М. Накануне специалисты зафиксировали лишь одну незначительную солнечную вспышку, которая не представляет угрозы для нашей планеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 4 августа

Во вторник, 4 августа, геомагнитная обстановка будет колебаться от спокойного до активного уровня. Земная магнитосфера останется возбужденной, однако возникновения значительных магнитных бурь пока не предвидится. В целом солнечная активность будет оставаться на низком уровне, поэтому до 7 августа специалисты не ожидают значительных магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь до 7 августа. Фото: Метеопост

Такие прогнозы частично основаны на наблюдениях за предыдущие сутки. В течение последних 24 часов уровень активности на Солнце оставался низким. Исследователи зафиксировали появление лишь одной вспышки класса С. Подобные космические явления считаются слабыми и не способны ощутимо или негативно повлиять на Землю.

Прогноз магнитных бурь за последние дни. Фото: скриншот

Известно, что магнитные бури способны негативно сказываться на самочувствии людей. Люди, страдающие хроническими заболеваниями и чувствительные к изменениям погоды, могут чувствовать себя значительно хуже в дни с сильными магнитными бурями.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в августе 2026 года геомагнитная обстановка на Земле будет преимущественно спокойной с короткими периодами магнитных бурь из-за повышенной солнечной активности.

Между тем синоптики уже составили прогноз погоды в Украине на август. Средняя температура воздуха в Украине составит +21...+26 °С. При этом южные и восточные области (Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Донецкая и Луганская) в первые две недели месяца столкнутся с засухой и экстремальной жарой: +36...+39 °С с локальными пиками до +41 °С.