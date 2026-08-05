На Солнце растет количество вспышек: когда ожидать сильной магнитной бури

Солнечные вспышки, вызывающие ухудшение самочувствия. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Геомагнитная обстановка на Земле в среду, 5 августа, будет стабильной. По данным наблюдений, в ближайшее время не прогнозируется мощных магнитных бурь, поскольку активность Солнца продолжает оставаться на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные специалистов Meteoprog.

Подробный прогноз магнитных бурь на 5 августа

По прогнозам специалистов, в среду, 5 августа, возникновения значительных магнитных бурь на Земле не предвидится. Главной причиной такой геомагнитной стабильности является низкий уровень солнечной активности, который непрерывно наблюдается в течение последних двадцати четырёх часов.

Прогноз магнитных бурь в период с 5 по 8 августа. Фото: СоларМетео

На поверхности Солнца всё же происходили определённые процессы. Приборы зафиксировали пять солнечных вспышек, однако все они относились к классу С. Такие явления классифицируются как слабые, они не оказывают ощутимого влияния на земную магнитосферу, а потому не способны вызвать магнитные колебания или бури.

Солнечная активность на 5 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 23

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в августе возможны сильные магнитные бури и высокая активность Солнца. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Вместе с тем синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о сильной жаре, которая накроет Украину в ближайшие дни августа. Уже известно, когда жара ослабнет, но прежде чем это произойдет, по стране прокатятся шквалы, град, грозы и сильные ливни из-за смешивания атмосферных фронтов.