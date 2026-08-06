На Солнце произошло две вспышки: могут ли они вызвать магнитную бурю

Солнечная активность и её влияние на самочувствие. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Космическая погода 6 августа не принесет сильных магнитных бурь и останется благоприятной для метеозависимых людей. В течение суток активность Солнца не была высокой.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 6 августа в Украине — какой прогноз

В течение прошедших суток исследователи действительно заметили на поверхности Солнца определенную динамику: там произошли две вспышки класса В и три вспышки класса С. Однако такие космические явления классифицируются как слабые, поэтому они не оказывают никакого ощутимого влияния на магнитное поле нашей планеты.

Солнечная активность. Фото: Meteo Agent

Астрофизики прогнозируют, что до конца четверга геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, поэтому сильных магнитных бурь не будет.

Солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться на низком уровне. В то же время специалисты не исключают небольшую вероятность возникновения несколько более мощных явлений, например, солнечных вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 августа. Фото: Солар Метео

Солнечная активность на 6 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 27

Мощные магнитные бури часто вызывают у метеочувствительных людей резкое ухудшение самочувствия. Чаще всего это проявляется в виде сильной головной боли, мигрени, головокружения, нарушения сна и общей слабости организма.

Также в такие периоды могут наблюдаться резкие скачки артериального давления, ломота в суставах, повышенная раздражительность, тревожность и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо прямого воздействия на здоровье человека, интенсивные магнитные бури имеют и другие ощутимые проявления. Они способны вызывать яркие полярные сияния в нетипичных широтах, а в крайних случаях могут даже провоцировать масштабные сбои в работе радиосвязи, спутниковых навигационных систем и наземных электросетей.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года прогнозируются небольшие вспышки солнечной активности, способные вызвать магнитные бури. Специалисты уже составили календарь опасных дат.

Между тем синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 августа заканчивается период изнурительной жары в Украине, на смену которой придет постепенное похолодание, сопровождающееся дождливой погодой и грозами в некоторых областях.