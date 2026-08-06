На Солнце произошло две вспышки: могут ли они вызвать магнитную бурю
Космическая погода 6 августа не принесет сильных магнитных бурь и останется благоприятной для метеозависимых людей. В течение суток активность Солнца не была высокой.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 6 августа в Украине — какой прогноз
В течение прошедших суток исследователи действительно заметили на поверхности Солнца определенную динамику: там произошли две вспышки класса В и три вспышки класса С. Однако такие космические явления классифицируются как слабые, поэтому они не оказывают никакого ощутимого влияния на магнитное поле нашей планеты.
Астрофизики прогнозируют, что до конца четверга геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, поэтому сильных магнитных бурь не будет.
Солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться на низком уровне. В то же время специалисты не исключают небольшую вероятность возникновения несколько более мощных явлений, например, солнечных вспышек М-класса.
Солнечная активность на 6 августа:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
- Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 27
Мощные магнитные бури часто вызывают у метеочувствительных людей резкое ухудшение самочувствия. Чаще всего это проявляется в виде сильной головной боли, мигрени, головокружения, нарушения сна и общей слабости организма.
Также в такие периоды могут наблюдаться резкие скачки артериального давления, ломота в суставах, повышенная раздражительность, тревожность и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо прямого воздействия на здоровье человека, интенсивные магнитные бури имеют и другие ощутимые проявления. Они способны вызывать яркие полярные сияния в нетипичных широтах, а в крайних случаях могут даже провоцировать масштабные сбои в работе радиосвязи, спутниковых навигационных систем и наземных электросетей.
Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года прогнозируются небольшие вспышки солнечной активности, способные вызвать магнитные бури. Специалисты уже составили календарь опасных дат.
Между тем синоптик Наталья Диденко сообщает, что 6 августа заканчивается период изнурительной жары в Украине, на смену которой придет постепенное похолодание, сопровождающееся дождливой погодой и грозами в некоторых областях.
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