На российской Камчатке из берегов вышли два моря — поселки затапливает
В России на Камчатский полуостров сошел шторм, в результате которого несколько поселков затапливает. Приток воды происходит в поселках Оссора, Карага, Ивашка и Октябрьское.
Об этом пишут российские СМИ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Поселки на Камчатке идут под воду из-за шторма, сошедшего на регион", — говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что несколько населенных пунктов находятся под угрозой подтопления из-за сильных бурей в регионе. Также село Вывенка осталось без электроэнергии, там уже работают экстренные службы.
Что говорят спасатели и синоптики
В свою очередь в российском МЧС сообщили, что в результате шторма был закрыт участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки. По словам синоптиков, такая непогода продлится до ночи 16 декабря.
Однако информации о пострадавших пока нет.
Позже корреспонденты издания Mash заявили, что Берингово и Охотское моря вышли из берегов. В результате вода подошла к жилым домам на севере поселков Камчатского края.
"Утром ограничили движение со 115-го по 129-й километр дороги между мысом Левашова и поселком Октябрьское. Повсюду сильные осадки, штормовой ветер, плохая видимость", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее в России уже выходило из берегов Берингово море, затопив аэропорт в селе Тиличики на севере Камчатки. Вся взлетно-посадочная полоса оказалась под водой.
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