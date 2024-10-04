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На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

4 октября 2024 12:55
Анастасия Постоенко - Редактор
На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли миллионы долларов дома наличными
Часть наличных, которую нашли в ходе обысков. Фото: ГБР
Анастасия Постоенко - Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В ходе обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 4 октября.

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Руководитель Хмельницкого МСЭК прятала в рабочем кабинете 100 тысяч долларов США и поддельные медицинские справки, а также список "клиентов-уклонистов" с фамилиями и указанными фальшивыми диагнозами.

Наличные деньги голоа МСЭК Хмельницкая область
Найдена валюта в наличных. Фото: ГБР

Работники ГБР посетили и квартиру чиновников — там они обнаружили наличными 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн гривен, роскошные брендовые украшения и драгоценности.

наличные МСЭК
Изъяты средства. Фото: ГБР

В пресс-службе отметили, что денег было так много, что их находили практически повсюду.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", — рассказали в пресс-службе.

коррупция Хмельницкая область МСЭК
Изъяты наличные в ходе обысков. Фото: ГБР

Глава Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от денег

В ходе следствия чиновница пыталась выбросить две сумки набитых полмиллиона долларов через окно.

Мама с сыном имеют немалое состояние

Впоследствии правоохранители выяснили интересные детали. Оказалось, что они имеют 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, приобрели девять элитных автомобилей, корпоративные права на 48 млн. гривен, а также владеют гостинично-ресторанным комплексом площадью почти на 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого.

И это еще не все — семья имеет недвижимость в Австрии, Испании, Турции и имеет на зарубежных счетах почти 2,3 млн. долларов США.

"Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 4 октября СБУ сообщила о задержании 14 человек , подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на ухилянтах.

Также недавно линию по производству сигарет, принадлежавшую компании известного одесского контрабандиста, передали в управление АРМА

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