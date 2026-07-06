На фронте погиб редактор телеканалов ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

Военнослужащий и журналист Иван Трембовецкий. Фото: медиагруппа "1+1 media"

Александр Шорохов Редактор

На фронте во время выполнения боевого задания героически погиб украинский журналист и выпускающий редактор телеканалов ТЕТ и "2+2" Иван Трембовецкий. Талантливый медиа-специалист встал на защиту независимости нашего государства еще во время первой волны мобилизации в 2014 году. У погибшего защитника, который прошел самые горячие точки войны с Россией, остались жена и две маленькие дочери.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-службы медиагруппы "1+1 media".

Боевой путь журналиста и разведчика

Иван Трембовецкий начал свой путь в армии в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Вместе с сослуживцами он принимал непосредственное участие в ожесточённых боях за Дебальцево, Пески, а также защищал Донецкий аэропорт.

С началом полномасштабного вторжения России он вновь вернулся в армию, где три года успешно прослужил в Главном управлении разведки, в последнее время воевал на Сумском направлении.

Профессионал своего дела

В обычной жизни коллеги всегда знали Ивана как профессионала своего дела.

"В гражданской жизни Иван был невероятным профессионалом, душой компании и человеком, который действительно умел разгонять тучи вокруг.

Не стало великого человека, героя, патриота, мужа, отца двух дочерей, который отдал свою жизнь за мирное завтра. Ивану навсегда 43!", — сообщили в медиагруппе "1+1 media".

Коллектив телеканала выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем боевым побратимам погибшего героя.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по состоянию на июнь 2026 года Россия убила 150 украинских и иностранных журналистов за время войны. Среди погибших есть и сотрудники Новини.LIVE.

Также мы писали, что на фронте погиб винницкий музыкант Игорь Ходжаниязов. В профессиональной среде его знали как одаренного программиста, переводчика и исследователя традиционной музыки. Он также был многодетным отцом, одним из основателей литературного объединения "Новий шинок" и участником музыкальной группы Mashala Doza.