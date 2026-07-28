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Главная Новости дня На Буковине мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска: его разыскивают

На Буковине мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска: его разыскивают

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 10:32
Стрельба на Буковине: мужчина ранил двух полицейских и скрылся
Розыск подозреваемого. Фото: Нацполиция Украины

В Черновицкой области разыскивают мужчину, который во время проведения следственных действий открыл огонь по правоохранителям. В результате перестрелки двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Мужчина стрелял в правоохранителей во время следственных действий

Утром 28 июля около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли в дом 54-летнего местного жителя для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения следственных действий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. После этого он покинул место происшествия и скрылся в направлении лесного массива.

На Буковине мужчина открыл огонь по полицейским во время обыска: его разыскивают - фото 1
Валерий Миглей. Фото: Нацполиция Украины

На Буковине начали спецоперацию

В результате перестрелки двое полицейских получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Для поиска и задержания вооруженного мужчины на территории Черновицкой области правоохранители развернули специальную полицейскую операцию. К розыскным мероприятиям привлечены дополнительные силы и необходимые подразделения.

Полиция призывает жителей области быть осторожными. В случае получения информации о возможном местонахождении разыскиваемого или появлении подозрительного лица граждан просят немедленно сообщать на спецлинию "102".

Правоохранители подчеркивают, что самостоятельно пытаться задержать вооруженного мужчину опасно. Поисковые и следственные мероприятия продолжаются.

Новини.LIVE сообщали, что полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в одном из супермаркетов Оболонского района. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь в сторону сотрудника охраны.

Новини.LIVE писали, что полиция Львова задержала мужчину с ножом во время акции протеста. По предварительной информации, он пытался приблизиться к спикерам мероприятия, однако правоохранители вовремя его остановили. В настоящее время полицейские установили личность задержанного и проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

полиция Черниговская область правохранители
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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