Цены на топливо 23 июля: бензин и дизельное топливо вновь подорожали

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 июля крупные сети АЗС вновь скорректировали ценники на стеллажах в сторону повышения. В настоящее время средняя стоимость популярного бензина А-95 подскочила почти до 80 гривен за литр. При этом за один литр дизельного топлива водителям теперь приходится платить около 83 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главком.

Стоимость топлива на украинских заправках 23 июля

В некоторых известных сетях автомобильный газ, бензин и дизель подорожали в среднем на одну или две гривны. В то же время отдельные топливные операторы подняли цены на тяжелое топливо и премиальные марки сразу на 3 гривны.

Цены на топливо по состоянию на 23 июля 2026 года (грн за литр). Фото: Главком

Самые дорогие нефтепродукты водителям сейчас предлагают на заправках Окко, WOG и Socar. Самые дешевые предложения на рынке традиционно у компаний «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

В целом из-за затянувшегося кризиса и боевых действий на Ближнем Востоке Украина вошла в десятку стран мира с самыми высокими темпами подорожания дизельного топлива.

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Влияние войны в Иране

На цену топлива в Украине влияет подорожание нефти из-за войны в Иране. Сейчас нефть марки Brent уже торгуется выше отметки в 96 долларов за баррель и уверенно приближается к сотне.

Главной причиной аналитики называют противостояние между США и Ираном, а также попытки йеменских хуситов заблокировать важный Баб-эль-Мандебский пролив.

Из-за обострения ситуации в Ормузском проливе Саудовская Аравия попыталась перенаправить свои танкеры через Красное море. Однако после официальных предупреждений со стороны хуситов несколько саудовских судов с сырьем для Китая и Индии были вынуждены срочно изменить курс в сторону Суэцкого канала.

Как ранее писали Новини.LIVE, из-за возможного уничтожения стационарных АЗС российскими ударами операторы могут перейти на мобильный формат работы. Эксперт Алексей Кущ отметил, что в таком случае это может привести к подорожанию топлива для украинцев.

Также мы сообщали, что всего за месяц россияне уничтожили в Украине около 200 автозаправочных станций. Об этом заявил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин. При этом в целом в Украине насчитывается около 5000 АЗС.