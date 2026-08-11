МВД Польши опровергло фейк о нападении украинца на подростка

Польская полиция. Фото иллюстративное: Reuters

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Министерство внутренних дел и администрации Польши категорически опровергло слухи о якобы украинском гражданстве подростка, который с ножом напал на юношу в городе Каменная Гура. Официальный представитель ведомства назвала распространение таких заявлений в соцсетях российской дезинформацией, подтвердив, что и нападавший, и пострадавший являются местными жителями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 и заявление представительницы ведомства.

В Польше пытались обвинить украинца в нападении на польского подростка

Пользователи массово распространяли заявления о том, что преступление якобы совершил гражданин Украины, параллельно обвиняя правоохранителей в умышленном сокрытии этой информации. Впоследствии на ситуацию отреагировала пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая. Она опровергла эти домыслы, подчеркнув, что полиция обычно не скрывает гражданство фигурантов дел, а подобные выдумки распространяются без ссылки на данные суда, пожарной охраны или полиции.

ЛОЖЬ!



Виновником нападения на 15-летнего мальчика в Каменной Горе был поляк, а не украинец. Пострадавший также является гражданином Польши. Прежде чем вы начнете в очередной раз распространять ложную информацию, стоит сначала проверить факты в надежном источнике.



Распространение таких… pic.twitter.com/3Kq4hwBKWt — Каролина Галецка (@K_Galecka) 10 августа 2026

Трагедия произошла вечером 7 августа в городе Каменная Гора на улице Ксенца Болка I. Жертвой жестокого нападения стал 15-летний юноша. Юноша получил тяжелое ножевое ранение в область шеи и потерял критически много крови.

Известно, что пострадавший перенес операцию, однако его состояние остается крайне тяжелым, и подросток продолжает бороться за свою жизнь.

Впоследствии полицейские оперативно вышли на след вероятных злоумышленников, установив личности двух 16-летних юношей. После допроса одного из подростков отпустили. Второго фигуранта, которого непосредственно подозревают в нанесении ножевых ранений, поместили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних.

Каролина Галецкая обнародовала официальное заявление.

"Ложь! Виновник нападения на 15-летнего мальчика в Каменной Горе был поляком, а не украинцем. Жертва также является гражданином Польши. Прежде чем снова начать распространять ложную информацию, стоит проверить факты в надежном источнике", — подчеркнула представительница министерства.

Также она обвинила авторов фейков в том, что они поддаются враждебным нарративам.

"Распространение таких сообщений — это не что иное, как российская дезинформация, направленная на раскол поляков и украинцев и разжигание страха и ненависти. Вы полагаетесь на самые простые человеческие инстинкты, такие как страх, чтобы разделить людей друг от друга. Вы даже эксплуатировали эту трагедию отвратительным образом", — отметила Галецкая.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Польше существенно обострилась общественная напряженность в связи с дискриминацией украинцев. В частности, в воскресенье, 9 августа, в 22 городах страны прошли массовые демонстрации против роста случаев насилия в отношении украинцев и других уязвимых групп, где участники митингов призывали более решительно реагировать на проявления ненависти.

Поводом для беспокойства становятся и единичные ксенофобские инциденты: в Кракове широкую огласку получило видео с агрессивными оскорблениями в адрес украинца по национальному признаку, что вынудило Генеральное консульство Украины официально осудить нападение.

В то же время резонансное уголовное дело произошло во Вроцлаве, где правоохранители задержали 18-летнего гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство 30-летней местной жительницы, которая после нападения с ножом находится в тяжелом состоянии в больнице.