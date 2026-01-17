На Львовщине мужчина бросил гранату в военного — предстанет перед судом

Место, где произошло покушение на убийство. Фото: Прокуратура Украины

На Львовщине 48-летний житель Бродов совершил покушение на убийство военнослужащего. Его будут судить.

Об этом 5 января сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 10 ноября прошлого года пьяный фигурант пришел домой к 40-летнему военному, который находился в отпуске. Мужчины поссорились из-за строительного оборудования, которое один из них ранее одолжил другому. Чтобы избежать дальнейшей стычки, боец хотел уйти. В этот момент обвиняемый достал гранату, выдернул чеку и бросил боеприпас в соперника. Потерпевший успел отскочить и спрятаться за земляной насыпью. После взрыва он вызвал полицию.

Нападавший с места преступления скрылся, но его разыскали, задержали и взяли под стражу.

За что будут судить нарушителя

Обвиняемому инкриминируют законченное покушение на убийство и незаконное обращение со взрывчатыми припасами. За совершенное он может попасть в тюрьму на срок от десяти до пятнадцати лет.

