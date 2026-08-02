Морская блокада: Корецкий провел экстренное совещание из-за атак РФ на порты

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Александр Шорохов Редактор

Российская Федерация усиливает террор в акватории Чёрного моря. Военные корабли и авиация страны-агрессора целенаправленно атакуют гражданские суда с украинским зерном, а также уничтожают портовые логистические комплексы Одесской области. Эти действия создают серьезную угрозу для поставок украинской продукции на мировые рынки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Поиск альтернативных маршрутов.

Глава правительства провел экстренную встречу с лидерами крупных профильных ассоциаций и представителями отечественного аграрного сектора. Главной целью антикризисных мер является оперативная разработка эффективных шагов для защиты бизнеса в условиях постоянных воздушных и морских атак.

"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставок. Параллельно готовим комплекс мер по поддержке отрасли, в частности во взаимодействии с банками по вопросам финансирования производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", — рассказал Сергей Корецкий.

Власти планируют значительно активизировать диалог с зарубежными покупателями отечественного зерна.

Участники кризисного совещания распределили зоны ответственности и согласовали первоочередный план действий на ближайшие дни.

Льготные банковские программы для сельхозпроизводителей

Министерства получили задание обеспечить бесперебойный доступ к льготным банковским программам.

"Согласовали первоочередные шаги, распределили задачи и ответственных по каждому направлению. Договорились проводить такие совещания регулярно в течение этого чрезвычайного периода", — подчеркнул Корецкий.

Как ранее писали Новини.LIVE, остановка морской логистики из-за агрессивных действий противника крайне негативно сказывается на торговом балансе страны. Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что ежедневная блокада портов лишает Украину около 70 миллионов долларов ежедневной чистой экспортной выручки.

Также мы сообщали, что Украина планирует разработать пакет решений, который позволит надежно защитить акваторию Черного моря. В частности, определен порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре.