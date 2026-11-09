Люди возле Львовского театра оперы и балета в туманную погоду. Фото: УНІАН

Во вторник, 10 ноября, во Львовской области ожидается переменчивая погода. Большую часть дня существенных осадков не прогнозируется, однако после обеда в отдельных районах пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Южный ветер будет достигать 12 м/с. Из-за утренних погодных условий водителям придется быть особенно внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Температура воздуха во Львове завтра. Скриншот: УкрГМЦ

Какая будет погода на Львовщине завтра

В течение дня в области будет облачно с прояснениями. Ветер южный, его скорость составит 7–12 м/с.

Что касается осадков, то синоптики отметили: "Без существенных осадков, только во второй половине дня дождь, местами с мокрым снегом".

Температура воздуха во Львовской области и во Львове

В Львовской области ночью прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +5…+10 °C.

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В самом Львове ночью ожидается 2–4 градуса мороза, а днём — от +7 до +9 °C.

Последние новости Львовской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в одной из больниц Львова прокомментировали трагедию в семье певицы Ирины Федишин. В медицинском учреждении заявили об увольнении врача, которая осматривала певицу перед госпитализацией. Также Родильный дом Святой Анны проверили представители Министерства здравоохранения.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 6 ноября во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, автобуса № 48 и двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали как минимум три человека, а транспортные средства получили значительные повреждения. На месте аварии работали экстренные службы и правоохранители.