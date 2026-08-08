Митинг на карематах и "Приказ народа Украины № 01/2026": 24-й день протестов

Митинг на карематах. Фото: "Суспільне Рівне"

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В субботу, 8 августа, в нескольких городах Украины продолжились акции в поддержку Михаила Федорова с требованием вернуть его на пост министра обороны. Протестующие выходят на центральные площади и улицы, держат плакаты и проводят символические акции.

Об этом сообщают Obozrevatel, Dnipro.media, "Суспільне Ужгород", "Суспільне Ровно", передает Новини.LIVE.

Николаев

В Николаеве 8 августа участники акции собрались у здания городского совета. По состоянию на 18:35 на митинге находились 17 человек.

Протестующие держали картонные плакаты с различными надписями, в частности "Само собой здесь ничего не разрешится" и "Нас услышали одним ухом".

Митинг в Николаеве. Фото: "Суспільне Николаев"

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске вечером 8 августа состоялось протестное шествие. Оно началось у административного здания на улице Михаила Грушевского.

Участники прошли по площади Рынок, мимо собора, а затем двинулись по улице Независимости. По предварительным оценкам, к шествию присоединились около 100 человек.

Митинг в Ивано-Франковске. Фото: соцсети

Ровно

В Ровно протестующие устроили "лежачую акцию" на Театральной площади. К ней присоединились до 30 человек.

По замыслу организаторов, перформанс символизирует Верховную Раду Украины, которая ушла на каникулы, не решив вопрос о Федорове.

Участники также демонстрировали таблички с надписями и имитировали работу украинских парламентариев.

Лежачий митинг на ковриках в Ровно. Фото: "Суспільне Ровно"

Ужгород

В Ужгороде 8 августа акция в поддержку Михаила Федорова продолжалась уже 24-й день подряд. По состоянию на 20:30 на митинг пришли 12 человек.

Акцию традиционно начали с минуты молчания в память о погибших за Украину. После этого участники скандировали: "Вернуть Федорова на должность", "Услышать народ — это не слабость", "Реформы, а не схемы", "Нет — автократии" и "Честных уволить — доверие утопить".

Акция в поддержку Федорова в Ужгороде. Фото: "Суспільне Ужгород"/Екатерина Мешко

Днепр

В Днепре около 35 человек присоединились к 24-й акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны.

Митинг состоялся у здания Днепровского городского совета. Участники собрались на этом месте накануне, 6 августа.

Акцию начали с минуты молчания в память о погибших защитниках и защитницах Украины, после чего присутствующие исполнили государственный гимн.

Акция протеста в Днепре. Фото: Dnipro.media

В своем обращении участники акции сослались на статью 5 Конституции Украины, которая определяет народ единственным источником власти в государстве. На большом картонном листе они изложили два требования: вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов. В конце документа протестующие оставили подписи "от имени украинского народа".

Во время выступлений участники также призвали власть открыто объяснять кадровые решения, особенно те, которые касаются должностных лиц, ответственных за оборону и безопасность страны.

"Приказ народа Украины №01/2026". Фото: Dnipro.media

Акции продолжаются 24-й день

Участники протестов в разных городах продолжают требовать возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны. Акции проходят как в тыловых, так и в прифронтовых городах, а формат протестов варьируется — от традиционных митингов до символических перформансов и протестных шествий.

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не намерен покидать государственную службу или переходить в бизнес, пока в Украине продолжается полномасштабная война. По его словам, после увольнения из Минобороны он получил ряд предложений, в том числе от представителей других государств.

Новини.LIVE писали, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предположил, что его увольнение могло быть связано не только с официально озвученными причинами, но и с изменениями в сфере оборонных закупок. По его словам, реформирование процессов в министерстве могло затронуть интересы влиятельных групп, из-за чего на него и его команду усилилось давление.