Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа arrow

Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

6 ноября 2024 23:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп сделал много обещаний избирателям, но какие из них наиболее реальны
Трамп на выступлении перед избирателями. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Хотя Дональд Трамп еще не объявлен официально победителем выборов, но все идет к тому, что он действительно займет этот пост во второй раз. Политологи уже делают прогнозы, какова будет политика его администрации по ключевым американским и мировым проблемам, включая войну в Украине.

Аналитики из Associated Press тоже сделали свои прогнозы, основываясь на его обещаниях и реальных возможностях.

Читайте также:

Проблема иммиграции

За первую каденцию Трампа на границе Мексики начали строить стену. На свою вторую каденцию Трамп предложил "идеологическую проверку" для потенциальных мигрантов, отменив гражданство по праву рождения (что почти наверняка потребует конституционных изменений). В общем-то, этот подход не просто подавит нелегальную миграцию, но и ограничит иммиграцию в целом.

Налоговая система

Налоговая политика Трампа в основном направлена ​​в сторону корпораций и более богатых американцев. Он хочет снизить ставки налога на прибыль предприятий до 15% с текущих 21%. Это также предусматривает отмену повышения налога на доходы самых богатых американцев, введенных Джо Байденом.

В своих обещаниях Трамп не забыл и средний класс: освобождение от налога на прибыль заработанных чаевых, заработной платы социального страхования и оплаты сверхурочной работы.

Тарифы и торговля

Позиция Трампа по отношению к международной торговле заключается в недоверии к мировым рынкам как к вредным для американских интересов. Он предлагает тарифы от 10% до 20% на иностранные товары — и в некоторых выступлениях упоминал даже более высокие проценты. Он обещает восстановить исполнительный приказ от августа 2020 года, требующий от федерального правительства покупать "необходимые" лекарства только у американских компаний. Он обещает блокировать покупки "любой жизненно важной инфраструктуры" в США китайскими покупателями.

ЛГБТК и гражданские права

Трамп призвал свернуть акцент общества на разнообразии и обеспечить правовую защиту ЛГБТ-граждан. Трамп призвал прекратить программы разнообразия, справедливости и инклюзии в государственных учреждениях, используя федеральное финансирование как рычаг.

Что касается прав трансгендеров, то Трамп в общем обещает покончить с "ребятами в женских видах спорта". Также он хочет, чтобы Конгресс потребовал признания при рождении только двух видов пола.

Горючее и жилье

Трамп обещает стремительное снижение счетов за коммунальные услуги домохозяйств США путем устранения препятствий для производства ископаемого топлива, включая открытие всех федеральных земель для разведки, даже несмотря на то, что производство энергии в США уже рекордно высоко. Трамп обещает увеличить строительство жилья путем сокращения правил. Он также говорит, что прекратит несерьезные судебные процессы со стороны "экологических экстремистов".

Образование

В сфере высшего образования Трамп предлагает взять на себя процессы аккредитации колледжей. Этот шаг он описывает как свое "секретное оружие" против "марксистских маньяков и сумасшедших", которые, по его словам, контролируют высшее образование.

Трамп нацелился на фонды высшего образования, заявив, что будет собирать "миллиарды и миллиарды долларов" из школ из-за "налогообложения, штрафования и судебных процессов со слишком большими фондами частных университетов" в школах, не соблюдающих его указы. Это почти наверняка закончится длительными судебными тяжбами.

Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid

Трамп настаивает, что он будет защищать социальное обеспечение и медицинское обеспечение – популярные программы, ориентированные на пожилых американцев и одни из самых больших кусков федерального пирога ежегодных расходов.

Есть вопрос о том, как его предложение не облагать налогом чаевые и сверхурочную зарплату может повлиять на социальное обеспечение и медицинскую помощь. Если бы такие планы в конечном счете предусматривали только налоги на прибыль, это не повлияло бы на программы предоставления прав, говорят аналитики.

Национальная оборона и роль США в мире

Риторика и политический подход Трампа в мировых делах более изоляционистские в дипломатическом плане. Трамп настаивает, что может прекратить войну России в Украине и войну Израиля и ХАМАС, не объясняя, как.

Трамп резюмирует свой подход фразой Рейгана: "мир через силу". Но он по-прежнему критически относится к НАТО и высшему военному руководству США. "Я не считаю их лидерами", — сказал Трамп о чиновниках Пентагона, которых американцы "видят по телевизору". Он неоднократно хвалил таких авторитаристов, как Виктор Орбан в Венгрии и Владимир Путин в России, напоминают аналитики.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США. Он заявил, что не знает, будет ли его приветствовать российский диктатор Владимир Путин.

Мы также писали о том, что букмекеры начали принимать ставки на то, завершит ли Трамп войну в Украине за 90 дней.

Дональд Трамп война в Украине США выборы в США 2024 президент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

23:47 Украина на пороге эпидемии — в МОЗ озвучили цифры по коклюшу

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

00:32 Приняла поражение, но не остановится — Харрис выступила с речью

00:30 Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК

обновлено:

00:25 Судаков стал лучшим игроком матча с Янг Бойз — оценки игрокам

00:01 В Германии распалась правительственная коалиция — когда выборы

6 ноября 2024

23:56 Мир через силу и другие обещания — чего ждать от политики Трампа

23:53 В Полтаве бизнесмен и полицейский избили парня в ресторане

23:47 Украина на пороге эпидемии — в МОЗ озвучили цифры по коклюшу

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы