Трамп сделал много обещаний избирателям, но какие из них наиболее реальны

Трамп на выступлении перед избирателями. Фото: Reuters

Хотя Дональд Трамп еще не объявлен официально победителем выборов, но все идет к тому, что он действительно займет этот пост во второй раз. Политологи уже делают прогнозы, какова будет политика его администрации по ключевым американским и мировым проблемам, включая войну в Украине.

Аналитики из Associated Press тоже сделали свои прогнозы, основываясь на его обещаниях и реальных возможностях.

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Проблема иммиграции

За первую каденцию Трампа на границе Мексики начали строить стену. На свою вторую каденцию Трамп предложил "идеологическую проверку" для потенциальных мигрантов, отменив гражданство по праву рождения (что почти наверняка потребует конституционных изменений). В общем-то, этот подход не просто подавит нелегальную миграцию, но и ограничит иммиграцию в целом.

Налоговая система

Налоговая политика Трампа в основном направлена ​​в сторону корпораций и более богатых американцев. Он хочет снизить ставки налога на прибыль предприятий до 15% с текущих 21%. Это также предусматривает отмену повышения налога на доходы самых богатых американцев, введенных Джо Байденом.

В своих обещаниях Трамп не забыл и средний класс: освобождение от налога на прибыль заработанных чаевых, заработной платы социального страхования и оплаты сверхурочной работы.

Тарифы и торговля

Позиция Трампа по отношению к международной торговле заключается в недоверии к мировым рынкам как к вредным для американских интересов. Он предлагает тарифы от 10% до 20% на иностранные товары — и в некоторых выступлениях упоминал даже более высокие проценты. Он обещает восстановить исполнительный приказ от августа 2020 года, требующий от федерального правительства покупать "необходимые" лекарства только у американских компаний. Он обещает блокировать покупки "любой жизненно важной инфраструктуры" в США китайскими покупателями.

ЛГБТК и гражданские права

Трамп призвал свернуть акцент общества на разнообразии и обеспечить правовую защиту ЛГБТ-граждан. Трамп призвал прекратить программы разнообразия, справедливости и инклюзии в государственных учреждениях, используя федеральное финансирование как рычаг.

Что касается прав трансгендеров, то Трамп в общем обещает покончить с "ребятами в женских видах спорта". Также он хочет, чтобы Конгресс потребовал признания при рождении только двух видов пола.

Горючее и жилье

Трамп обещает стремительное снижение счетов за коммунальные услуги домохозяйств США путем устранения препятствий для производства ископаемого топлива, включая открытие всех федеральных земель для разведки, даже несмотря на то, что производство энергии в США уже рекордно высоко. Трамп обещает увеличить строительство жилья путем сокращения правил. Он также говорит, что прекратит несерьезные судебные процессы со стороны "экологических экстремистов".

Образование

В сфере высшего образования Трамп предлагает взять на себя процессы аккредитации колледжей. Этот шаг он описывает как свое "секретное оружие" против "марксистских маньяков и сумасшедших", которые, по его словам, контролируют высшее образование.

Трамп нацелился на фонды высшего образования, заявив, что будет собирать "миллиарды и миллиарды долларов" из школ из-за "налогообложения, штрафования и судебных процессов со слишком большими фондами частных университетов" в школах, не соблюдающих его указы. Это почти наверняка закончится длительными судебными тяжбами.

Социальное обеспечение, Medicare и Medicaid

Трамп настаивает, что он будет защищать социальное обеспечение и медицинское обеспечение – популярные программы, ориентированные на пожилых американцев и одни из самых больших кусков федерального пирога ежегодных расходов.

Есть вопрос о том, как его предложение не облагать налогом чаевые и сверхурочную зарплату может повлиять на социальное обеспечение и медицинскую помощь. Если бы такие планы в конечном счете предусматривали только налоги на прибыль, это не повлияло бы на программы предоставления прав, говорят аналитики.

Национальная оборона и роль США в мире

Риторика и политический подход Трампа в мировых делах более изоляционистские в дипломатическом плане. Трамп настаивает, что может прекратить войну России в Украине и войну Израиля и ХАМАС, не объясняя, как.

Трамп резюмирует свой подход фразой Рейгана: "мир через силу". Но он по-прежнему критически относится к НАТО и высшему военному руководству США. "Я не считаю их лидерами", — сказал Трамп о чиновниках Пентагона, которых американцы "видят по телевизору". Он неоднократно хвалил таких авторитаристов, как Виктор Орбан в Венгрии и Владимир Путин в России, напоминают аналитики.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США. Он заявил, что не знает, будет ли его приветствовать российский диктатор Владимир Путин.

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