Беларусь включает тактическую медицину и дроны в школьную программу

Обучение школьника управлению дроном. Фото: российские СМИ

Режим в Беларуси продолжает системную милитаризацию образования. По распоряжению и с согласия властей в начале 2026/2027 учебного года школьники десятых классов будут проходить обязательный 10-часовой курс управления беспилотниками и изучать тактическую медицину, а полевые военные сборы для подростков перенесут на базы реальных силовых подразделений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на белорусское издание "БелТА".

Беларусь заставит школьников учиться управлять дронами

Учебный процесс в Беларуси хотят адаптировать к реалиям войны, поэтому там превратят общеобразовательные учреждения в площадки для базовой военной подготовки. Как сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай, на 2026/2027 учебный год ведомство существенно изменило содержание предмета "допризывная и медицинская подготовка" для учащихся десятых классов, поскольку планирует сосредоточиться на навыках, которые действительно необходимы во время боевых действий.

Для юношей школьная программа отныне предусматривает обязательное прохождение специализированного 10-часового курса, полностью посвященного освоению пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Девочки же будут изучать приемы тактической медицины.

Накануне первого сентября в Минске профильная секция "Допризывная подготовка учащихся" проводила свое заседание не в гражданском учреждении, а непосредственно на территории воинской части № 5448внутренних войск белорусского МВД. По словам Кадлубая, правительство не добавляет никаких новых предметов и не перераспределяет существующие дисциплины, а лишь выполняет поручения главы государства, озвученные на педагогическом совете, осуществляя «техническую корректировку» программ.

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Как ранее писали Новини.LIVE, министерство обороны Литвы намерено обеспечить более надежную защиту от Беларуси и обновило стратегию укрепления восточных границ. Для этого там изменили сроки отдельных работ и добавили новые рубежи противотранспортных заграждений.

Параллельно в ГПСУ ответили на вопрос, опасна ли передислокация белорусских десантников к украинской границе. Там заявили, что действия Минска не рассматриваются как признак подготовки реального вторжения. Силы обороны трактуют постоянные заявления Минска об «угрозах» как длительную информационную кампанию.