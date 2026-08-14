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Главная Новости дня Милитаризация школ: в Беларуси детей будут учить управлять БпЛА

Милитаризация школ: в Беларуси детей будут учить управлять БпЛА

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Дата публикации 14 августа 2026 12:25
Беларусь включает тактическую медицину и дроны в школьную программу
Обучение школьника управлению дроном. Фото: российские СМИ

Режим в Беларуси продолжает системную милитаризацию образования. По распоряжению и с согласия властей в начале 2026/2027 учебного года школьники десятых классов будут проходить обязательный 10-часовой курс управления беспилотниками и изучать тактическую медицину, а полевые военные сборы для подростков перенесут на базы реальных силовых подразделений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на белорусское издание "БелТА".

Беларусь заставит школьников учиться управлять дронами

Учебный процесс в Беларуси хотят адаптировать к реалиям войны, поэтому там превратят общеобразовательные учреждения в площадки для базовой военной подготовки. Как сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай, на 2026/2027 учебный год ведомство существенно изменило содержание предмета "допризывная и медицинская подготовка" для учащихся десятых классов, поскольку планирует сосредоточиться на навыках, которые действительно необходимы во время боевых действий.

Для юношей школьная программа отныне предусматривает обязательное прохождение специализированного 10-часового курса, полностью посвященного освоению пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Девочки же будут изучать приемы тактической медицины.

Накануне первого сентября в Минске профильная секция "Допризывная подготовка учащихся" проводила свое заседание не в гражданском учреждении, а непосредственно на территории воинской части № 5448внутренних войск белорусского МВД. По словам Кадлубая, правительство не добавляет никаких новых предметов и не перераспределяет существующие дисциплины, а лишь выполняет поручения главы государства, озвученные на педагогическом совете, осуществляя «техническую корректировку» программ.

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Помимо уроков, Беларусь расширяет военный подход и на обязательные 10-дневные учебно-полевые сборы для десятиклассников.

Как ранее писали Новини.LIVE, министерство обороны Литвы намерено обеспечить более надежную защиту от Беларуси и обновило стратегию укрепления восточных границ. Для этого там изменили сроки отдельных работ и добавили новые рубежи противотранспортных заграждений.

Параллельно в ГПСУ ответили на вопрос, опасна ли передислокация белорусских десантников к украинской границе. Там заявили, что действия Минска не рассматриваются как признак подготовки реального вторжения. Силы обороны трактуют постоянные заявления Минска об «угрозах» как длительную информационную кампанию.

школы учеба пропаганда Беларусь дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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