В МИД Польши опровергли наличие территориальных претензий к Киеву

Здание МИД Польши в Варшаве. Фото: Польское информационное агентство

Александр Шорохов Редактор

Министерство иностранных дел Польши опровергло любые намерения по разделению и захвату соседних украинских территорий. Дипломатическое ведомство назвало последние высказывания президента РФ Путина полностью выдуманными и безосновательными. В Варшаве подчеркнули, что подобные манипуляции Кремля являются дезинформацией, направленной на разрыв отношений между Украиной и её союзниками.

Об этом сообщает Новини.LIVE» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Республики Польша.

Опровержение российских обвинений

Дипломаты заявили, что Польша не имеет никаких претензий на украинские земли, полностью признает и уважает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

"Министерство иностранных дел Республики Польша однозначно отвергает очередные ложные и полностью безосновательные спекуляции президента Российской Федерации Владимира Путина относительно якобы империалистических устремлений соседей и территориального раздела Украины, а также предположения об участии в этом процессе Польши", — говорится в официальном заявлении польского МИД.

Попытки Кремля спровоцировать международный раскол

До этого российский диктатор во время своего публичного выступления заявил, что рано или поздно Украина потеряет свои западные регионы в пользу соседей, в частности Польши.

В свою очередь, в МИД Польши призвали руководство России прекратить распространение фейков и выдвижение претензий к суверенным государствам.

"Цель этих действий очевидна и заключается в попытке посеять раздор между европейскими народами и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой незаконной военной агрессии, которую ведет Российская Федерация", — указали польские дипломаты.

Как писали Новини.LIVE, польские чиновники продолжают отстаивать собственную позицию по спорным историческим вопросам между странами. Вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш повторил свой ультиматум о том, что Украина никогда не сможет стать полноправным членом Евросоюза «под флагом Бандеры и УПА.

Также мы писали, что в Польше молодые украинцы подверглись нападению из-за своего украинского акцента. Нападавшие избили пару прямо посреди улицы. В то же время мэр Вроцлава Яцек Сутрик поддержал пострадавших украинцев.