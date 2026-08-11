МИД изменило правила для мужчин в консульствах за рубежом

Люди возле консульства. Фото: Zaxid.net

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Правительство изменило порядок проверки военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за рубежом. Теперь для обращения в посольство или консульство достаточно предъявить действительный на момент визита электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Что изменилось для мужчин за рубежом

Ранее электронный военно-учетный документ (е-ВОД), сформированный через приложение "Резерв+", должен был быть создан не ранее чем за 72 часа до посещения дипломатического учреждения.

Теперь это требование отменено. Мужчинам в возрасте 18–60 лет достаточно предъявить консулу действующий электронный военно-учетный документ на момент обращения.

При этом документ должен содержать актуальные данные. Если в ходе проверки выяснится, что электронный ВОД недействителен или информация требует обновления, в предоставлении консульской услуги могут отказать.

Когда могут отказать в консульской услуге

Отказ возможен в трех случаях:

э-ВОД оказался недействительным или его данные требуют обновления; заявитель не предъявил действительный электронный военно-учетный документ; в документе отсутствует подтверждение актуальности персональных данных.

Кому электронный ВОД не нужен

В то же время предусмотрены исключения. Электронный военно-учетный документ не потребуется при:

оформления удостоверения личности для возвращения в Украину;

осуществления консульских действий в отношении детей граждан Украины, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства;

осуществления консульских действий по заявлениям украинцев, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

Данные можно будет обновить через консульства

Для граждан, которые не могут авторизоваться в "Резерв+", в ближайшее время планируется ввести возможность обновления данных через посольства и консульства Украины.

До конца 2026 года МИД совместно с Минобороны должны внедрить обновление данных через консульский учет. Для этого мужчинам нужно будет встать на консульский учет или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении, если они уже находятся на нем.

Отдельно предусмотрена возможность для граждан, которые не могут самостоятельно обновить информацию через "Резерв+" из-за отсутствия налогового номера. Они смогут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины, чтобы оформить его через систему "е-Консул".

Новини.LIVE сообщали, что с 5 августа в Чехии вступили в силу новые правила предоставления временной защиты гражданам Украины. В частности, мужчины призывного возраста, не имеющие официального подтверждения прохождения военной службы в Украине, не смогут получить соответствующий статус.

Новини.LIVE писали, что Кабмин обновил правила воинского учета, в частности для украинцев, находящихся за рубежом. Согласно постановлению № 981, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут пользоваться консульскими услугами при наличии электронного военно-учетного документа, а граждан, которых нет в реестре, смогут поставить на учет дистанционно без прохождения медосмотра.