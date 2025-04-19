Суд наказал военного ВСУ, который совершил СВЧ

Судейский молоток. Фото: Freepik

Воин ВСУ с воинским званием "матрос" совершил самовольное оставление воинской части (СВЧ). За это суд в Кировоградской области его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчину мобилизовали 24 июня 2023 года, а уже с 30 июля того же года он приступил к исполнению обязанностей в рядах ВСУ. Однако 3 октября 2023 года, около 21:00, он самовольно покинул место службы. Задержали его только через год — 14 ноября 2024 года.

На судебном заседании обвиняемый пояснил, что перед тем более полутора месяцев находился на передовой — на Покровском направлении вблизи Авдеевки. По его словам, трое суток он провел непосредственно "на нуле", где стал свидетелем значительных потерь среди собратьев и дефицита личного состава в бригаде.

После этого подразделение отправилось на ротацию в Кировоградскую область. Именно тогда, по словам обвиняемого, у него возникло сильное желание увидеть семью — жену и ребенка. Он поехал в город Новомиргород, где и находился до момента задержания полицией.

Свою вину военнослужащий признал полностью, заявив, что искренне сожалеет о содеянном. В то же время подчеркнул, что больше не намерен возвращаться к службе, поскольку это его сознательное решение. Во время пребывания в армии, по его словам, он получал заработную плату, обеспечивался питанием и оружием.

В суде также было озвучено, что за время службы мужчина проявил себя негативно: систематически не выполнял служебные обязанности, забывал о важных задачах и негативно влиял на других военных.

Кроме того, суд установил, что мужчина не состоит в официальном браке, не предоставил доказательств наличия устойчивых семейных связей, а также не содержит несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц.

Решение суда

Устиновский районный суд Кировоградской области признал мужчину виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части или места службы на срок свыше трех суток в условиях военного положения. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Началом отбывания срока суд определил 14 ноября 2024 года — день, когда мужчина был взят под стражу в качестве меры пресечения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, что если против военного, который совершил СЗЧ, не будет принята мера пресечения, тогда он до момента суда может находиться дома.

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