Последствия ночного обстрела 20 августа: зафиксированы попадания в 28 точках

Пожарные прибыли на место нападения РФ в Киеве. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В течение ночи и утра 20 августа украинские военные отразили масштабный российский обстрел, главной целью которого стала Киевская область. Силам обороны удалось уничтожить 186 вражеских целей, перехватив десятки ракет различных типов и 145 беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования ВВС ВСУ.

Как действовали силы ПВО в ночь на 20 августа

Массированная атака постепенно разворачивалась с 18:00 19 августа и продолжалась до утра 20 августа. На этот раз россияне сосредоточили основные усилия на Киевской области, направив туда наибольшую долю воздушных целей.

К отражению комбинированного налета были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Совместными усилиями они уничтожили:

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145 беспилотников (ударные БПЛА «Shahed», дроны «Гербера» и другие типы);

31 крылатую и управляемую авиаракету (Х-101, «Искандер-К», Х-59);

восемь крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

два баражующих боеприпаса «Бандероль».

Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

Всего враг выпустил более 200 объектов. В частности, летели ракеты С-400, "Искандер-М", "Циркон" и "Оникс" из Брянской, Ростовской и Курской областей РФ, а также "Калибр". Кроме того, было задействовано 36 ракет Х-101, Х-59 и "Искандер-К". Также вражеские войска применили 168 беспилотников.

Несмотря на чрезвычайно интенсивную работу защитников неба, атака имела последствия. Зафиксировано попадание российского оружия по 28 объектам. Кроме того, на двух объектах упали обломки сбитых средств воздушного нападения.

Как сообщали Новини.LIVE, ночной обстрел столицы и прилегающих территорий привёл к разрушению транспортных объектов «Укрзализныци». Компания изменила схемы движения поездов и временные интервалы пригородного сообщения.

Также в КОДА и ГСЧС прокомментировали последствия атаки по Киевской области. В результате обстрела зафиксированы многочисленные разрушения частных домов, один человек погиб.